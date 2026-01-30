現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』より、野津サワ役を演じる円井わんのインタビューコメントが公開された。

参考：『ばけばけ』トキ×ヘブン×庄田の縁側3ショット 「もしかして……スイッチョン？」

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫レフカダ・ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

円井が演じるのは、トキの幼なじみ・野津サワ。貧しい家に生まれ、家族の期待を背負って教師を志す、トキにとって唯一無二の親友だ。第16・17週では、そんなサワの心情が揺れ動くシーンが描かれた。

役作りについて円井は、「私自身は、物事を何でもポジティブに捉えられる性格なのですが、サワとして嫉妬や複雑な心情を演じなきゃいけないとなった時に、今のままでは演じられないと思いました」と吐露。そこで「日常の中でも、言われたことを何でもネガティブに捉えるようにしてみた」というが、「それを毎日続けていると、私自身がすごくしんどくなってきて……」と苦労を明かした。しかし、その経験を通じて「弱いからネガティブなのではなくて、優しいから葛藤する部分も多いのかも」とサワの心情に寄り添えるようになったと語る。

第17週で描かれたトキへの複雑な思いについては、「『おトキにはなれん』という、サワのセリフがあります。私は、サワが一番思っていたことは、これなんじゃないかなと思ったんです」とコメント。撮影中はトキ役の髙石ともあまり喋らなくなっていたというが、「第17週の撮影が終わった瞬間は、『やっと仲良くできる！』と思って、すぐに2人で『写真撮ろう！』って（笑）」と、撮影後の仲睦まじいエピソードも披露した。

また、サワの良き理解者となる庄田役の濱正悟については、「とても明るくて、マイペースな人」「独特な間のあるお芝居をされていて、私もいい意味で緊張した」と印象を語り、「ちゃんとサワとしてドキドキできるお芝居をさせてくれる人」と信頼を寄せていたことを明かした。

円井わん（野津サワ役）コメント●役に対する印象の変化と役作りいつも一歩引いた視点で松野家やトキを見守ってきたサワですが第16・17週では心情が揺れ動くようなシーンも出てきます。私自身は、物事を何でもポジティブに捉えられる性格なのですが、サワとして嫉妬や複雑な心情を演じなきゃいけないとなった時に、今のままでは演じられないと思いました。そこで、日常の中でも、言われたことを何でもネガティブに捉えるようにしてみたんです。でも、それを毎日続けていると、私自身がすごくしんどくなってきて……。ただ、実際に体験したことで、悲観的な考え方をしてしまう人は、感受性が豊かで受け取る力が強く、人に優しくできる人なのかなと思いました。弱いからネガティブなのではなくて、優しいから葛藤する部分も多いのかもと思った時に、だからサワも、自分を誰かと比べてしまったり、辛かったりしたんだろうなと思えたんです。

●トキに複雑な思いを抱くサワを演じて第17週の最後に、「おトキにはなれん」という、サワのセリフがあります。私は、サワが一番思っていたことは、これなんじゃないかなと思ったんです。だから、それをトキに言えたことで、サワの中では解決できたと思うし、その後のトキらしい受け止め方や返し方にも救われたんじゃないかなと思いました。トキを避けているシーンを演じている時は、私自身もトキ役の高石あかりちゃんとあまり喋らなくなっていたので、早くサワとトキには仲直りして欲しいと思っていましたね。だから、第17週の撮影が終わった瞬間は、「やっと仲良くできる！」と思って、すぐに2人で「写真撮ろう！」って（笑）。

●庄田役・濱正悟との共演庄田役の濱正悟さんは、とても明るくて、マイペースな人だという印象です。すごく現場が明るくなるし、庄田と似ているんじゃないですかね。あと、独特な間のあるお芝居をされていて、私もいい意味で緊張したんです。台本を読んでいるので、次のセリフはわかっているはずなんですけれど、次は何を言われるんだろう……みたいな（笑）。ちゃんとサワとしてドキドキできるお芝居をさせてくれる人だと思っています。

●視聴者へのメッセージサワは、この時代では珍しいタイプの女性だと思いますが、現代の人にも響くものを持っている人だと思います。私自身、自分が信じた道をまっすぐに進んでいってほしいと思いながら、サワを演じてきました。どんな人にも、生きている中で報われないと思うことがあるかもしれませんが、まずは自分を信じることが大事だと思うし、サワの姿からも、それが伝えられたらいいなと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）