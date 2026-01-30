賞金王・金子駆大は31位発進 星野陸也58位、桂川有人129位
＜バーレーン選手権 初日◇29日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場している。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
日本ツアーで昨季の賞金王に輝いた金子駆大は、今大会が欧州ツアーデビュー戦。4バーディ・2ボギーの「70」をマークし、日本勢トップの2アンダー・31位タイで初日を終えた。星野陸也は4バーディ・3ボギーの「71」で回り、1アンダー・58位タイ。桂川有人は3バーディ・8ボギーの「77」と伸ばせず、5オーバー・129位タイと出遅れた。7アンダー・首位タイにアレハンドロ・デル・レイ（スペイン）とフレディ・ショット（ドイツ）。6アンダー・2位タイにダニエル・ヒリアー（ニュージーランド）、昨年覇者のローリー・キャンター（イングランド）ら5人が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンド リーダーボード
松山英樹は？ 米男子ツアー リーダーボード
最新！ 男子世界ランキング
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
米女子開幕戦は畑岡奈紗が単独首位！ リーダーボード
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
日本ツアーで昨季の賞金王に輝いた金子駆大は、今大会が欧州ツアーデビュー戦。4バーディ・2ボギーの「70」をマークし、日本勢トップの2アンダー・31位タイで初日を終えた。星野陸也は4バーディ・3ボギーの「71」で回り、1アンダー・58位タイ。桂川有人は3バーディ・8ボギーの「77」と伸ばせず、5オーバー・129位タイと出遅れた。7アンダー・首位タイにアレハンドロ・デル・レイ（スペイン）とフレディ・ショット（ドイツ）。6アンダー・2位タイにダニエル・ヒリアー（ニュージーランド）、昨年覇者のローリー・キャンター（イングランド）ら5人が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンド リーダーボード
松山英樹は？ 米男子ツアー リーダーボード
最新！ 男子世界ランキング
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
米女子開幕戦は畑岡奈紗が単独首位！ リーダーボード