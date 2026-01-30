¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙßÀÀµ¸ç¡¢¶ÛÄ¥¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢¾±ÅÄÂ¿µÈ¤ò±é¤¸¤ëßÀÀµ¸ç¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÌòºî¤ê¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡²øÃÌ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿º£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ßÀ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢µÓËÜ¤ò¤Õ¤¸¤»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÅÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¡È½Ð¤¿¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤³¤¦¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¡£Æ±¤¸ÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÆü¤«¤éÀ³Ê¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»£±Æ´Ä¶¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖËÍ¤¬¥«¥ì¡¼Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÁ°¤ò¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Í¼Êý¤ÎÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Ç¤Ï¡Öºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦ßÀ¡£¡Ö½é¡¹¤·¤µ¤Ïºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò±³¤Ê¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÙ¤«¤ÊÆ°ºî¤äÉ½¾ð¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³Ð¤¨¤¹¤®¤º¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢µ»½Ñ¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾±ÅÄÂ¿µÈ¤â¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Ç¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¡£Æ±¤¸ÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÆü¤«¤éÀ³Ê¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»£±Æ´Ä¶¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖËÍ¤¬¥«¥ì¡¼Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÁ°¤ò¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Í¼Êý¤ÎÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Ç¤Ï¡Öºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦ßÀ¡£¡Ö½é¡¹¤·¤µ¤Ïºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò±³¤Ê¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÙ¤«¤ÊÆ°ºî¤äÉ½¾ð¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³Ð¤¨¤¹¤®¤º¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢µ»½Ñ¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾±ÅÄÂ¿µÈ¤â¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Ç¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£