『ばけばけ』第17週「ナント、イウカ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第17週「ナント、イウカ。」の各回あらすじを振り返る。
■第81回のあらすじ
サワ（円井わん）との関係に落ち込むトキ（高石あかり）。ヘブン（トミー・バストウ）は司之介（岡部たかし）と結託して、トキを励まそうとあるものを披露する。そんな中、なみ（さとうほなみ）が福間（ヒロウエノ）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。一方、白鳥倶楽部で勉強中のサワ。そこに訪れた庄田（濱正悟）がサワに教師になりたい理由を問う。サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。
■第82回のあらすじ
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も２人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？
■第83回のあらすじ
サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ（高石あかり）。その様子にヘブン（トミー・バストウ）も安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる錦織の背中をヘブンは押す。その頃、サワと庄田（濱正悟）は２人で試験勉強に取り組む。昼時となり、サワは庄田と２人っきりでお昼を食べに行くことになる。
■第84回のあらすじ
サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）が一緒にいるところに、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は偶然出会う。トキは庄田との思わぬ再会に驚きながらも、サワとの久しぶりの会話に喜ぶ。その裏で、ヘブンと庄田は意気投合。庄田を気に入ったヘブンは、サワと庄田を自宅に招く。庄田との会話に夢中なヘブンに感謝しつつ、トキはサワと向き合う。その数日後、庄田が一人で再び訪ねてくる。
■第85回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元を、１人で訪ねてきた庄田（濱正悟）。しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題にはいらない。既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。庄田の目的とは？その数日後、錦織（吉沢亮）の元を庄田が訪れる。久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。その頃、サワ（円井わん）は一人必死に勉強に打ち込んでいた。
