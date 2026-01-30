関東甲信・東海・西日本太平洋側では、極端な少雨となっています。この先も太平洋側の少雨・乾燥傾向が続くとみられ、林野火災には十分に注意して下さい。2月28日にかけての平均気温は、全国的に「ほぼ平年並み」とみられますが、数日の周期で寒暖の変化はありそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】北日本日本海側は、例年と同様に、くもりや雪の日が多いでしょう。北日本太平洋側は、例年と同様に、晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】1月31日から2月6日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか高い」でしょう。東北は「平年並み」の見込みです。2月7日から2月13日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか低い」でしょう。東北は「平年並み」の見込みです。2月14日から2月27日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道・東北太平洋側で「ほぼ平年並み」でしょう。東北日本海側では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】北陸では、例年と同様にくもりや雪（または雨）の日が多いでしょう。関東甲信・東海では、1月31日から2月13日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】1月31日から2月6日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。2月7日から2月13日頃にかけての気温も、東日本各地で「平年並み」でしょう。2月14日から2月27日頃にかけての気温についても、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「ほぼ平年並み」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】西日本日本海側では、2月7日から2月13日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年に比べて、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、1月31日から2月13日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年よりも晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】1月31日から2月6日頃にかけての気温は、近畿・九州で「平年並み」でしょう。中国・四国では「平年並みか高い」見込みです。2月7日から2月13日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国で「平年並み」でしょう。九州では「平年並みか高い」見込みです。2月14日から2月27日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰では「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰では「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】奄美・沖縄では、1月31日から2月13日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年よりも、くもりや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】1月31日から2月13日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。2月14日から2月27日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】1/31→2/28

札幌 -0.5℃〜1.9℃

青森 1.7℃〜4.2℃

仙台 5.5℃〜7.7℃

【東日本】1/31→2/28

新潟 5.1℃〜8.0℃

東京 9.9℃〜12.0℃

名古屋 9.2℃〜12.4℃

【西日本】1/31→2/28

大阪 9.3℃〜12.1℃

広島 9.6℃〜12.4℃

高知 11.9℃〜14.7℃

福岡 10.1℃〜13.1℃

鹿児島 13.1℃〜16.0℃

【奄美・沖縄】1/31→2/28

名瀬17.2℃〜19.3℃

那覇19.3℃〜21.0℃

■1か月予報（1月31日から2月28日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :30%・40%・30%

東日本 :30%・40%・30%

西日本 :30%・40%・30%

奄美・沖縄 :30%・40%・30%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:60%・30%・10%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 :60%・30%・10%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・40%・30%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:10%・30%・60%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:30%・40%・30%

近畿北部・山陰 :30%・40%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）