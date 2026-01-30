¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥µ¥ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅú¤¨¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö²¿¤Ç¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¡×¡Ö°ú¤ÊÖ¤»¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè85ÏÃ¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¸µ¤ò¡¢1¿Í¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¤¿¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç°ì¸þ¤ËËÜÂê¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£´û¤Ë¾±ÅÄ¤ÎÌÜÅª¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥È¥¤Ï¡¢ÍýÍ³¤òÇò¾õ¤¹¤ë¤è¤¦Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¡£¾±ÅÄ¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¸µ¤ò¾±ÅÄ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ë¾±ÅÄ¤Ï¤¢¤ëÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï°ì¿ÍÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¾±ÅÄ¤Ï±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¡¢¥µ¥ï¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ï¤Ï¤½¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥È¥¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¥µ¥ï¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÇ¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¾±ÅÄ¤µ¡¼¡¼¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤Å¸³«¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¡Ö¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡©¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¼¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤µ¤ó¡ÄÃÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¡ÖÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÄ¹²°¤ò½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö¿´¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡¢¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÊ£»¨¤Ê¤ª¥µ¥ï¿´¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Ë¤Ï¤ª¥µ¥ï¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¡¢²ÖÂ«¡Ä¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¡¢°ú¤ÊÖ¤»¤è¡¼¡£¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¡ª¡×¡Ö¾±ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¿ä¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¡×¡Ö¾±ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼Ú¶âÊÖ¤·¤ÆÌã¤¦¤Î¤¬Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¡¿§¡¹¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤³¤³¤Ç¤ª¥È¥¤Î¤»¤¤¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡ÄÀµµ¬¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¾±ÅÄ¤µ¤ó¡×¡Ö¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤Æ¤¿¤éÍ½¹ð¤Î»ÊÇ·²ð¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¥µ¥ï¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡¡Âç¾æÉ×¤«¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£