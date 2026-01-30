TVアニメ『キルアオ』 古波鮫シン役は佐久間大介に決定！コメントも到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」「ROBOT×LASERBEAM」）が、2026年4月テレ東系列にてTVアニメ化が決定、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が解禁され、さらに話題を呼んでいる。

この度、新たな追加キャストとして、古波鮫シン役は佐久間大介に決定。あわせて、到着したコメントとアフレコの様子が解禁された。

昨年末開催された「ジャンプフェスタ 2026」ジャンプステーションステージにて、＜【必修】TVアニメ『キルアオ』1時間目＞と題した本作のステージイベントを実施。大狼十三役・三瓶由布子をはじめとするメインキャラクターを演じる豪華キャスト陣が明らかになったと同時に、解禁された4名のキャストがステージにサプライズ登壇し、会場は一層熱気に包まれた。

そんな本作でこの度、中学校への潜入捜査を依頼された大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役に佐久間大介が決定した。

古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸(ユイガン)」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者。そんなシンを演じる佐久間より、作品への期待を含めた意気込みコメントも到着した。大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピールした。

また、アフレコの様子を捉えた特別ショットを大公開。マイク前で台本を片手に収録に臨むのは、古波鮫シンとリンクした“ピンクヘア”の佐久間の姿。主人公の大狼十三とどんなバトルを繰り広げるのか、今から古波鮫シンの登場回が待ち遠しい。

古波鮫シン CV：佐久間大介

中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」から蜜岡ノレンを狙って学校に派遣された殺し屋。おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまい、人とまともに喋れなくなる。

＜佐久間大介コメント＞

「古波鮫シン」の声を担当させていただきます。佐久間大介です。『キルアオ』は本誌連載されていた時から読んでいて、その時から1番好きなキャラが「古波鮫シン」だったので、オーディションの時から絶対に掴みたい！と思い挑ませていただきました。そしてご縁があり「シン」の声を担当できることになりとても嬉しいです。シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます。よろしくお願いします。

●作品情報

TVアニメ『キルアオ』

2026年4月テレ東系列にて放送開始

原作：藤巻忠俊（集英社ジャンプコミックス刊）

コミックス 全13巻

小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」絶賛発売中！

＜ストーリー＞

伝説の殺し屋 39歳。中学生から、やり直し。

大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた! 驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだったーー元の姿に戻ることができるのか!? 十三のもとに刺客が迫る!

【キャスト】

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

白石千里：種粼敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三（大人）：武内駿輔

アニメーション制作：CUE

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

