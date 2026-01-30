日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3477（+29.0　+0.84%）
ホンダ　1546（+13.5　+0.88%）
三菱ＵＦＪ　2787（+10.5　+0.38%）
みずほＦＧ　6614（-59　-0.88%）
三井住友ＦＧ　5433（+12　+0.22%）
東京海上　5683（+32　+0.57%）
ＮＴＴ　154（+0.7　+0.46%）
ＫＤＤＩ　2589（-1　-0.04%）
ソフトバンク　208（0.0　0.00%）
伊藤忠　1963（+3　+0.15%）
三菱商　4062（+5　+0.12%）
三井物　5077（+8　+0.16%）
武田　5258（+105　+2.04%）
第一三共　2967（+36　+1.23%）
信越化　4939（+31　+0.63%）
日立　5269（+192　+3.78%）
ソニーＧ　3413（-19　-0.55%）
三菱電　4831（+19　+0.39%）
ダイキン　18220（-85　-0.46%）
三菱重　4564（+36　+0.80%）
村田製　3120（-15　-0.48%）
東エレク　41554（+224　+0.54%）
ＨＯＹＡ　25490（+5　+0.02%）
ＪＴ　5561（+2　+0.04%）
セブン＆アイ　2170（-6.5　-0.30%）
ファストリ　58013（-47　-0.08%）
リクルート　8122（-40　-0.49%）
任天堂　9971（+40　+0.40%）
ソフトバンクＧ　4373（+108　+2.53%）
キーエンス（普通株）　58947（+167　+0.28%）