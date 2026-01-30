日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3477（+29.0 +0.84%）
ホンダ 1546（+13.5 +0.88%）
三菱ＵＦＪ 2787（+10.5 +0.38%）
みずほＦＧ 6614（-59 -0.88%）
三井住友ＦＧ 5433（+12 +0.22%）
東京海上 5683（+32 +0.57%）
ＮＴＴ 154（+0.7 +0.46%）
ＫＤＤＩ 2589（-1 -0.04%）
ソフトバンク 208（0.0 0.00%）
伊藤忠 1963（+3 +0.15%）
三菱商 4062（+5 +0.12%）
三井物 5077（+8 +0.16%）
武田 5258（+105 +2.04%）
第一三共 2967（+36 +1.23%）
信越化 4939（+31 +0.63%）
日立 5269（+192 +3.78%）
ソニーＧ 3413（-19 -0.55%）
三菱電 4831（+19 +0.39%）
ダイキン 18220（-85 -0.46%）
三菱重 4564（+36 +0.80%）
村田製 3120（-15 -0.48%）
東エレク 41554（+224 +0.54%）
ＨＯＹＡ 25490（+5 +0.02%）
ＪＴ 5561（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 2170（-6.5 -0.30%）
ファストリ 58013（-47 -0.08%）
リクルート 8122（-40 -0.49%）
任天堂 9971（+40 +0.40%）
ソフトバンクＧ 4373（+108 +2.53%）
キーエンス（普通株） 58947（+167 +0.28%）
