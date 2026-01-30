味の民芸「大感謝祭」は″半額祭り″！手羽先80円、おこさまセット270円！生ビール、ハイボールも半額はすごすぎ...。

手延べうどんを中心とした和食麺処「味の民芸」は、2026年1月30日から、「創業50周年 大感謝祭」を開催します。

「手羽先」や「生ビール」などが50％オフに

1月30日に創業50周年を迎える「味の民芸」が、日頃の感謝の気持ちを込め「大感謝祭」を実施します。

●その一 感謝の特別価格

・創業の味「肉すきうどん」 1260円→お祭り価格1100円

1号店の岡山店で大ヒットしたという創業の味「肉すきうどん」。手延べうどんならではのコシとなめらかさで、煮込んでも形が崩れにくく、甘辛いすき焼き風のつゆとも好相性です。

●その二 感謝の「半額」50％オフ

・人気商品「手羽先」50％オフ 1本170円→お祭り価格 1本80円

18年の手羽先サミットで殿堂入り認定を受けたという不動の人気ナンバーワンの一品メニュー「手羽先」は、タレ・塩・黒酢から選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいを楽しめます。

・「生ビール」50％オフ 中ジョッキ650円→お祭り価格320円

「アサヒスーパードライ生ビール」が半額に。

・ニッカフロンティア「ハイボール」50％OFF 530円→お祭り価格260円

コクとスモーキーな香りの、和食にも合うハイボールです。

・「おこさま えびてん うどんセット」50％オフ 580円→お祭り価格290円

えび天がのったちゅるちゅるうどんと、キッズが大好きなポテト、コロッケなどのおかず、一口ゼリーのセットです。

・「おこさま きつね うどんセット」50％オフ 550円→お祭り価格270円

煮あぶらあげがのったちゅるちゅるうどんと、ポテト・コロッケなどのおかず、一口ゼリーのセットです。

上記のお祭り価格は1月30日から2月3日までの期間限定となっています。

●その三 スクラッチキャンペーン

人気のスクラッチくじが期間限定で復活します。来店1人につき1枚引けます。1等の5000円の次回来店時に使える値引券をはじめ、総額2000万円還元の大盤振る舞いです。

なくなり次第終了となります。ほかの割引券との併用は不可。有効期限は1月31日から3月15日までです。券にははずれも含まれます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部