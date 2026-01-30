３０日の主なマーケットイベント ３０日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・小売業販売額

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０９：３０ 豪・卸売物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：３０ 仏・消費支出

１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ 日・外国為替介入実績

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・失業率

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：３０ 米・卸売物価指数

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建<1878>，ＮＳＳＯＬ<2327>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，住友ファーマ<4506>，塩野義<4507>，第一三共<4568>，ＴＯＴＯ<5332>，特殊陶<5334>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，コマツ<6301>，レーザーテク<6920>，小糸製<7276>，スクリン<7735>，ＨＯＹＡ<7741>，りそなＨＤ<8308>，三井住友トラ<8309>，三井住友ＦＧ<8316>，七十七<8341>，ほくほくＦＧ<8377>，アコム<8572>，野村不ＨＤ<8604>，京成<9009>，東京メトロ<9023>，阪急阪神<9042>，商船三井<9104>，ＡＮＡ<9202>，関西電<9503>，九州電<9508>，Ｊパワー<9513>，東ガス<9531>，ＳＣＳＫ<9719>，ミスミＧ<9962>ほか

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ベライゾン・コミュニケーションズ，シェブロンほか



出所：MINKABU PRESS