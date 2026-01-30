株価指数先物【寄り前】 5万3000円を中心としたレンジ推移 株価指数先物【寄り前】 5万3000円を中心としたレンジ推移



大阪3月限ナイトセッション

日経225先物 53300 -10 （-0.01％）

TOPIX先物 3554.0 +10.5 （+0.29％）

シカゴ日経平均先物 53310 ±0

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



29日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。本格化する主要企業の決算の影響を受けており、予想を上回る決算が好感されたハネウェル・インターナショナル やIBM 、キャタピラー が買われ、NYダウを下支えした。半面、マイクロソフト が約10％安と急落し、相場の重荷になった。前日に決算を発表したテスラ が軟調に推移した影響もあって、ナスダック指数は7日ぶりに反落した。



NYダウ構成銘柄ではハネウェル・インターナショナル、IBM、キャタピラーのほか、ビザ 、ウォルト・ディズニー 、JPモルガン・チェース が買われた。一方で、マイクロソフトのほか、セールスフォース 、ボーイング 、ホーム・デポ 、ユナイテッドヘルス・グループ が軟調。



シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は大阪比変わらずの5万3310円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは日中比130円高の5万3440円で始まった。直後につけた5万3540円を高値に、5万3310円～5万3540円辺りでの保ち合いを継続。米国市場の取引開始後にレンジを下抜けると、5万2390円まで売られる場面もみられた。ただ、売り一巡後は終盤にかけて持ち直し、日中比10円安の5万3300円で取引を終えている。



日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、こう着感の強い相場展開になりそうだ。ナイトセッションで5万2390円まで売られる場面もみられたが、その後は25日移動平均線（5万2490円）が支持線として意識される形であった。米国市場ではマイクロソフトの下落が嫌気されたが、東京市場においては前日の時間外取引の下げで織り込まれているため、同線に接近する局面では押し目狙いのロング対応に向かわせよう。



一方で、ボリンジャーバンドの+1σ（5万3830円）に上値を抑えられる形でのレンジが続いていることもあり、積極的なロングも限られるとみられる。また、週足では+1σ（5万2710円）と+2σ（5万4270円）とのレンジで推移している。日米の主要企業の決算にらみの展開のなかで大きく変動する場面があるだろうが、オプション権利行使価格の5万3000円を中心とした上下の権利行使価格となる、5万2500円から5万3500円でのレンジを想定。5万3000円を支持線とした底堅さが目立つようだと、5万3000円から5万4000円のレンジを意識させよう。



昨日はアドバンテスト<6857>［東証P］が日経平均株価を下支えする形だった。7日続伸で最高値を更新するなか、週末要因から利益確定の売りが入りやすく、日経平均型の重荷になる可能性はありそうだ。一方で、米国では取引終了後に決算を発表したサンディスク やアップル が時間外取引で買われている。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になると考えられる。



29日の米VIX指数は16.88（28日は16.35）に上昇した。一時19.74まで急伸し、75日線（17.31）、200日線（17.60）を上抜ける場面もみられた。その後は上げ幅を縮めるなかで両線を下回って終えており、やや神経質にさせるものの、リスク回避姿勢は強まらないだろう。



昨日のNT倍率は先物中心限月で15.04倍に低下した。一時15.31倍まで上昇し、+3σ（15.20倍）を上回ってきたことで、いったんNTロングを巻き戻すリバランスの動きになった形である。75日線（14.95倍）が支持線として意識されそうなほか、サンディスクの時間外の上昇から半導体やAI関連への物色意欲は強く、NTロングの組成に向かわせそうだ。



株探ニュース

