26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、ロッテの今季の予想オーダーを発表した。

▼ 笘篠賢治氏の予想オーダー

1（中）郄部瑛斗

2（右）藤原恭大

3（左）西川史礁

4（指）ソト

5（一）山口航輝

6（捕）佐藤都志也

7（三）安田尚憲

8（二）藤岡裕大

9（遊）小川龍成

▼ 野村弘樹氏の予想オーダー

1（中）藤原恭大

2（三）寺地隆成

3（左）西川史礁

4（指）ポランコ

5（捕）佐藤都志也

6（一）ソト

7（右）山本大斗

8（遊）小川龍成

9（二）藤岡裕大

同番組に出演したサブロー監督は、笘篠氏の予想オーダーに「すごいなと思います。現実的だと思います。郄部は1番バッターとしてすごい期待していますので、1番でどっしりいて欲しいですね」とコメント。

野村氏が「監督の中で（オーダーは）決まっています？」と質問すると、サブロー監督は「決まっている人はいます」と回答。さらに野村氏が「競争と言われているので、何人かですよね」と深掘りすると、サブロー監督は「競争なんですけど、昨年の結果を元に、ここからキャンプ、オープン戦で結果を出したらそれが変わるかもしれないです。少しはいます」とのことだった。

さらに野村氏が「笘篠さんのオーダーでどれくらいですか」と聞くと、サブロー監督は「郄部、藤原、西川は、去年の成績を見ても外せないですよね」と話した。

笘篠氏が4番打者について質問すると、サブロー監督は「ホームランバッターが良いと思います。僕が打ってた時は後ろにすごいホームランバッターがいたので、僕はそこにつなげるだけだった。今のチーム状況は違う。投高打低の時代でポランコ、ソトには期待したいですよね」と語っていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』