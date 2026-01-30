「いつも同じコーデ」→【GUのビーニー】で解決！ スタッフさんお手本♡「垢抜けコーデ」

つい、いつも同じようなコーデになりがち……。そんなマンネリを解消するなら、プラスワンでこなれ感アップが狙える「ビーニー」を取り入れてみて。着こなしのアクセントになるうえに防寒もできるから、冬のデイリーコーデで手放せなくなるかも。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんによるお手本コーデを解説するので、ぜひ真似してみて。

黒ビーニーでコーデの完成度を高めて

【GU】「リブビーニー」\990（税込）

大人のデイリーコーデにプラスワンするなら、まずはベーシックな黒のビーニーがおすすめ。ざっくりとしたリブ編みで、カジュアルコーデには難なくマッチ。スタッフのRumiさんは、ルーズなスウェットパンツとプレッピーな雰囲気のカーディガンを合わせたリラクシーコーデを提案。そこに黒のビーニーをプラスすることでコーデがすっきり引き締まり、まとまり感もアップ！

視線を集めてスタイルアップも！

パデッドジャケットのようなボリュームのあるアウターを着る時も、ビーニーがあると頼りになりそう。上半身のボリュームに対して、顔まわりが寂しい印象になるのを防いでくれます。視線を上に集めてくれるので、さりげないスタイルアップも狙えるかも。その際は、足元の重心を意識するのも忘れずに。スナップのように厚めのソールのシューズで全体のバランスを整えて。

