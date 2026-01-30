激アツコラボ、キターーーッッ！！【セブン-イレブン】全部試したい♡「新作アイス」

寒い冬でも、なぜか食べたくなるアイス。各メーカーが趣向を凝らした新作を次々と投入し、アイスケースはまさに新作ラッシュです。今回は【セブン-イレブン】に登場した新作の中から、注目のコラボアイスをピックアップ。個性豊かなフレーバーがそろい、思わず全制覇したくなるラインナップです。

ミルク × バナナの組み合わせがたまらない！

夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店「21時にアイス」とのコラボで誕生したのが「21時にアイス チョコバナナ」。カップの底には食感のアクセントとなるクッキー、ミルクアイス、果肉入りバナナソース、チョコソースを織り交ぜたチョコアイスを重ね、食べ応えもありそう。21時まで待たずに、昼からでも食べたくなること間違いなし。

まるでパフェ！ 特別な日に食べたい映えアイス

紫色のアイスとキャンティングアーモンドのトッピングがゴージャス！ 特別な日に選びたい「21時にアイス 紫芋モンブラン」は、数々のアイスを食べてきた@miki__iceさんが「推し」「美味」と紹介する一品です。カップ底にクッキー、ミルクアイスと紫芋ソース、紫芋アイスを重ねた華やかさも魅力です。

約2年ぶりとなるコラボが話題！ 食感も楽しいご褒美アイス

人気スイーツブランドとのコラボで誕生した「N.Y.リッチスカッチサンド & Ｗチョコレートアイス」。キャラメルアイスには、細かくクラッシュされたキャンディングアーモンド、チョコチップ、キャラメルキャンディチップ、バタークッキークランチ、チョココーチング入りで、表面にもチョココーチングとアーモンドクランチと盛りだくさん。いろいろな食感が楽しめて、最後まで飽きずに食べられそう。

見逃し厳禁！ 高級感たっぷりのピスタチオアイス

コラボ商品ではありませんが、筆者が気になった「チョコレートピスタチオアイス」もご紹介。ピスタチオの風味とカダイフのザクザクとした食感が特徴のドバイチョコを再現した一品で、主役はピスタチオアイス。表面にはチョコレートコーチングとワッフルクランチをトッピングしてゴージャス感を演出しています。

おやつや食後のデザートに【セブン】のアイスはいかが？ ぜひ味わって！

