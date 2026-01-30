メジャーリーグのシアトル・マリナーズ、日本では横浜ベイスターズに所属した元プロ野球選手・佐々木主浩氏(57)の妻で「榎本加奈子」名義で活躍した元女優の佐々木加奈子さん(45)が28日、自身のインスタグラムに愛車との“2ショット”を投稿した。



【写真】マイバッハより輝いてる！衰え知らずの榎本加奈子さん

「車のレースで、主浩さんが世話になっているKeePer LABOさんで今回もコーティングを施工していただきました」と報告。ラフなグレーのパーカー姿で愛車をバックにほほ笑む画像を掲載し「車が綺麗に保てるのは 気持ちがいいです」とつづった。



佐々木氏はスーパー耐久シリーズなどに参戦しているレーシングチーム「D'station Racing」の総監督を務めている。



榎本さんのカジュアルな雰囲気で見逃してしまいそうだが、写っている車は「メルセデス・マイバッハGLS」。メルセデス・ベンツの最高級ブランド「マイバッハ」のSUVで、定価は3200万円超え、バージョンによっては4000万円を超える高級車だ。



フォロワーからは「キーパーさんの仕上がりはいつも最高ですよね。ちなみに加奈子さんの仕上がりも最高です。」「加奈子さんもきれいさをずっとキープされてますね。」「加奈子ちゃん 全く変わらず可愛いですね!」と榎本さんの衰え知らずの美貌を絶賛する声が多数。一方で「マイバッハでしょうか」「大きくていい車です。」と目ざとく愛車に注目するコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）