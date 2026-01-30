歌手のニール・ヤング（80）が、ドナルド・トランプ米大統領によるグリーンランド「買収・接収」発言が繰り返されるなか、同国の住民に自身の音楽カタログすべてを無料で提供すると表明した。ニールは「いまあなたたちが受けている不当なストレスと脅しを、音楽が少しでも和らげることを願っています」と発表し、62年間のすべての音源と映像作品を「平和と愛」のメッセージとして捧げると宣言した。



【写真】ステージで熱唱するニール・ヤング

声明では「あなたたちが美しいグリーンランドの家で、最高品質で楽しめるように」と語り、1年間の無料アクセスを提供すると説明。デジタルアーカイブには音楽だけでなく映像作品や追加コンテンツも含まれる。さらにニールは「この精神が他の団体にも広がることを願っている」と述べ、政治的緊張ではなく文化と連帯で応える姿勢を示した。



アメリカ政権による領土発言の余波で国際社会に不安が漂うなか、ニールは直接的な政治声明ではなく、アーティストとしての方法でグリーンランド市民を支援している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）