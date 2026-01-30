大分鶴崎の山下紫凰「本当にあのゴールで本当に人生が変わりました」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は1月24日から27日まで静岡県の御殿場で行われたU-17日本高校選抜候補合宿から。大分鶴崎の2年生ストライカー・山下紫凰は選手権で3試合連続ゴールを叩き込んでアピールに成功し、大きなチャンスを手にした。

「流通経済大柏戦でゴールを決められたことが、自分にとってものすごく大きなプラスになりました」

第104回全国高校サッカー選手権大会のテーマは「人生を揺らす一点がある」。山下はまさにそれを実現させた一番の選手と言えるかもしれない。

2年連続8回目の選手権出場を果たした大分鶴崎の2年生エースとして出場すると、1回戦の山形明正戦でドリブルシュートで今大会初ゴールを挙げ、後半には抜け出しからGKに倒されてPKを獲得するなど、26年ぶりの初戦突破に貢献。2回戦の奈良育英戦では左からの折り返しを左足で豪快にニア上に叩き込んで2戦連発。

勢いに乗って迎えた流通経済大柏との一戦。前半22分に自陣からのロングパス一本に対し、DF2枚の間を抜群のタイミングとスピードで抜け出すと、身体を当ててきたCB廣瀬煌を肩でブロックしながら前に出て、バランスを崩すことなくそのまま左足を一閃。コントロールされたシュートはゴール右隅に突き刺さった。

3試合連続ゴールはあまりにも特大インパクトだった。試合は流通経済大柏の反撃にあい、結果は1-5で大敗を喫したが、このゴールは無名の存在から山下を一気に注目の存在に引き上げた。そのブレイクぶりは敵将である流通経済大柏の榎本雅大監督のこの言葉に凝縮されていた。

「鶴崎の11番（山下）は本当にすごかった。あのゴールもすごかったけど、あのゴールの後に明らかに動きのキレ、裏抜けのスピードとタイミングの質が上がった。逆転はしたけど、本当に1つのきっかけで試合のなかでものすごく成長していることに驚きましたね。ベンチから見ていて、本当にいい選手だなと思いました」（榎本監督）

こうした評価がU-17日本高校選抜候補入りにつながった。合宿でもFW内海心太郎（鹿島学園）、児山雅稀（帝京長岡）、渡辺瞳也（流通経済大柏）らと2トップを組むと、得意のスピードに乗った裏への飛び出し、シュートスキルを存分に発揮した。

最終日に行われたU-18日本高校選抜候補との試合では、4本目にゴール前のこぼれ球に反応してゴールを決めるなど存在感をアピール。視察に来ていた榎本監督も「やっぱりいい選手だよね。あの抜け出しの質は相当なものがある」と改めて太鼓判を押すほどだった。

「本当にあのゴールで本当に人生が変わりました。これまではチームが掲げるつなぐサッカーに対して、僕も足元で受けてつなぐというイメージを持っていたのですが、夏を過ぎてから徐々に『それだけじゃ点を取れない』と思うようになって、裏抜けを意識するようになったんです。練習からトライするごとに『これは通用するかも』という手応えを掴んでいって、周りの仲間も僕に対して足元ではなく、裏に出した方が生きると認識してくれたので、選手権という大舞台でその形がハマったんです」

偶然ブレイクしたのではなく、昨年途中の気づきが伏線となって、この躍動につながっていた。さらに話を聞くと、大分鶴崎にやってきたことも冷静に周りや自分の立ち位置を見ての決断だったという。大分出身の山下は大分トリニータU-15でプレーしていたが、目標であるU-18昇格を果たせずに大分鶴崎にやってきた。

「県内の高校に行こうと思っていたなかで、鶴崎は家から近かったこともあるのですが、一番は1学年上のトリニータU-18に上がれなかった先輩たちの多くが鶴崎に進んだので、『これからもっと強くなる』と思ったので決めました」

同年代はどこに行くか分からないからこそ、先輩たちの動向を見て自分が成長する環境を選んだ。そしてポジションも大分U-15時代は左サイドハーフをやっていて、カットインを武器にしていたが、「ワンパターンになって止められるシーンが増えたから上がれなかった」と冷静に自己分析。高校に入ってからFWにコンバートされると、「中学のときは型にハマり過ぎていたと思ったので、FWで自分をもっと解放しようと思った」と頭を柔軟にして、いろいろなプレーにトライをした。だからこそ、昨年途中に裏抜けという新たな武器を磨こうという発想になれたとも言える。

「小学生時代の自由奔放にやっていたドリブルの感覚と、中学時代に叩き込まれたサッカーの戦術的な基礎や連携面を高校でFWとして生かすことができた。そこに裏抜けという自分の新たな武器を発見することができて、よりゴールに向かって得意のドリブルとスピードを生かせるようになったからこそ今があると思っています」

きちんと土台を積み上げてきたことで掴み取った大きなチャンス。人生を変えた1点から、またさらに飛躍していくステージへ駆け上がろうとしている。

「選手権で戦った瞳也や他のFWのすごさを味方として目の当たりにできた。もっとポストプレーもやれるようになりたいし、フィジカルをもっと鍛えて瞳也のような力強さを身につけたいと思いました」

もう無名ではない、九州屈指のストライカーとなった山下の成長譚は、ここからさらに加速度を増して人々を魅了していくものになっていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）