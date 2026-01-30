【きょうから】「世界の山ちゃん」とセブン-イレブンが初コラボ クセになる“幻のコショウ”で人気メニューを再現
セブン‐イレブン・ジャパンは、名古屋発祥で「幻の手羽先」で知られる居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を展開するエスワイフードと初めて商品を共同開発し、きょう30日より東海エリアの3県（愛知県、岐阜県、三重県）のセブン‐イレブン店舗で「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を開催する。
【写真】やみつきになるあの味をセブンで…商品一覧
同フェアでは、「世界の山ちゃん」の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開。さらに、販促物やパッケージには「世界の山ちゃん」のキャラクター「鳥男」がセブン‐イレブンのユニフォームを着用した特別イラストを採用し、フェアならではの楽しさを演出する。
「世界の山ちゃん」は、1981年に名古屋市新栄で「串かつ・やきとり やまちゃん」として創業し、エスワイフードが展開する人気居酒屋チェーン。。看板メニューである手羽先唐揚げ「幻の手羽先」は、一般的な甘辛い味付けとは一線を画す、創業者が考案したスパイシーな「幻のコショウ」によるピリリとした刺激が特長となっている。代表取締役・山本久美氏自らが味の監修に携わり、店舗さながらの本格的なクオリティを実現した。
■商品ラインナップ
『世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏』273.24円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
セブン‐イレブンの人気商品「揚げ鶏」に、別添としてもらえる「幻のコショウ」をかけることで、「幻の手羽先」をイメージさせる香りと辛味を自分流に楽しめる。
『焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り』280.80円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
ご飯、焼き鳥マヨネーズに、「幻のコショウ」マヨネーズを使用した食べ応えのあるおむすび。ピリリと効いたコショウのアクセントが、やみつきになる味わい。
『温玉唐揚げ丼』753.84円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
ジューシーな唐揚げに「幻のコショウ」を効かせ、温玉と組み合わせることで食べ進む一品。
『旨辛ジャーマンポテトドッグ』356.40円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
パリッとした食感の良いソーセージに、「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」を効かせたジャーマンポテトと、とろけるチーズをトッピング。香ばしく焼き上げた「旨辛」のドッグ。
『幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ（醤油味）』594円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん」をヒントに、にんにく香る和風醤油ダレで鶏肉と野菜をじっくり漬け込み、香ばしく焼き上げた。仕上げに「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」をプラス。パスタに絡む、やみつきの味わい。
『振って食べる山キャベちゃん（幻のコショウ入り旨塩ドレッシング）』257.04円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現。「幻のコショウ」を使用した旨塩ドレッシングを振って食べる、おつまみにもなるサラダ。
『ねぎダク豚ガツ唐揚げ（にんにく辛味だれ）』354.24円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
コリコリ食感が特長の豚ガツ唐揚げに、にんにくが効いた辛味だれをかけ、たっぷりのねぎと食べるで、おつまみにおすすめの一品。
『山ちゃんちくキュー（幻のコショウマヨネーズ）』321.84円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現。ちくわできゅうりを丸ごと包み込み、スパイシーな「幻のコショウ」を使用したマヨネーズで食べる商品。
『世界の山ちゃん 幻のコショウ 醤油ラーメン』254.88円
発売日：1月28日（水）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県、関西、九州
エースコックとの3社連携で誕生した、「幻の手羽先」の味をイメージしたカップラーメン。チキンの旨味が凝縮された甘辛い醤油スープに、別添の「幻のコショウ」をかけて仕上げる商品。
※価格は全て税込
■担当者コメント
古屋発祥の名店「世界の山ちゃん」とのコラボにあたり、人気の「幻のコショウ」の味わいを最大限に引き出すため、試行錯誤を重ねました。今回のコラボ商品はいずれも自信をもっておすすめできる商品です。セブン‐イレブンのユニフォームを着た「鳥男」とともに、冬をホットに盛り上げるスパイシーなフェアをお楽しみください！
【写真】やみつきになるあの味をセブンで…商品一覧
同フェアでは、「世界の山ちゃん」の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開。さらに、販促物やパッケージには「世界の山ちゃん」のキャラクター「鳥男」がセブン‐イレブンのユニフォームを着用した特別イラストを採用し、フェアならではの楽しさを演出する。
■商品ラインナップ
『世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏』273.24円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
セブン‐イレブンの人気商品「揚げ鶏」に、別添としてもらえる「幻のコショウ」をかけることで、「幻の手羽先」をイメージさせる香りと辛味を自分流に楽しめる。
『焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り』280.80円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
ご飯、焼き鳥マヨネーズに、「幻のコショウ」マヨネーズを使用した食べ応えのあるおむすび。ピリリと効いたコショウのアクセントが、やみつきになる味わい。
『温玉唐揚げ丼』753.84円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
ジューシーな唐揚げに「幻のコショウ」を効かせ、温玉と組み合わせることで食べ進む一品。
『旨辛ジャーマンポテトドッグ』356.40円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
パリッとした食感の良いソーセージに、「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」を効かせたジャーマンポテトと、とろけるチーズをトッピング。香ばしく焼き上げた「旨辛」のドッグ。
『幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ（醤油味）』594円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん」をヒントに、にんにく香る和風醤油ダレで鶏肉と野菜をじっくり漬け込み、香ばしく焼き上げた。仕上げに「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」をプラス。パスタに絡む、やみつきの味わい。
『振って食べる山キャベちゃん（幻のコショウ入り旨塩ドレッシング）』257.04円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現。「幻のコショウ」を使用した旨塩ドレッシングを振って食べる、おつまみにもなるサラダ。
『ねぎダク豚ガツ唐揚げ（にんにく辛味だれ）』354.24円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
コリコリ食感が特長の豚ガツ唐揚げに、にんにくが効いた辛味だれをかけ、たっぷりのねぎと食べるで、おつまみにおすすめの一品。
『山ちゃんちくキュー（幻のコショウマヨネーズ）』321.84円
発売日：1月30日（金）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県
「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現。ちくわできゅうりを丸ごと包み込み、スパイシーな「幻のコショウ」を使用したマヨネーズで食べる商品。
『世界の山ちゃん 幻のコショウ 醤油ラーメン』254.88円
発売日：1月28日（水）
販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県、関西、九州
エースコックとの3社連携で誕生した、「幻の手羽先」の味をイメージしたカップラーメン。チキンの旨味が凝縮された甘辛い醤油スープに、別添の「幻のコショウ」をかけて仕上げる商品。
※価格は全て税込
■担当者コメント
古屋発祥の名店「世界の山ちゃん」とのコラボにあたり、人気の「幻のコショウ」の味わいを最大限に引き出すため、試行錯誤を重ねました。今回のコラボ商品はいずれも自信をもっておすすめできる商品です。セブン‐イレブンのユニフォームを着た「鳥男」とともに、冬をホットに盛り上げるスパイシーなフェアをお楽しみください！