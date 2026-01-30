吉本興業の「営業-1グランプリ」で2位に輝くサバンナ・八木真澄が、年間120泊に及ぶホテル生活を支えるこだわりの「家（カバン）」の中身を公開した 。

【映像】120泊ビジホに泊まってる八木の一番重要なアイテム（実物あり）

2026年1月28日放送の『これ余談なんですけど…』には、MCのかまいたち（山内健司・濱家隆一）のほか、サバンナ・八木真澄、ザブングル加藤、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）、アシスタントの金澤亜美が出演した。

現在、全国各地を一人で回る営業スタイルを貫く八木は、1年の約3分の1をビジネスホテルで過ごしているという。そんな八木が「これが僕の家」と呼ぶスーツケースとバックの中から取り出した最重要アイテムは、小さなホットカーペット。冬場の乾燥した暖房を嫌う八木は、これを背中に敷いたり足元に置いたりして暖を取るという。電源を確保するための延長コードや、部屋で食べれるように数々の調味料（マヨネーズや七味）も常備しており、その機能性に特化した荷物の数々に、かまいたちの2人も「もはや家ですね」と感心しきりだった。