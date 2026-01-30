¡Ú¥ª¥ê¡ß¥Ñ¥éÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª¡Û¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊÄ²ñ¼°¤«¤é12Æü¸å¡¢£³·î£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£°ìÊý¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¹©É×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª ÃÎ¤ì¤Ð¡¢´ÑÀï¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¥³¡¼¥¹¤ò³êÁö¤¹¤ë¥¹¥¡¼¤È¡¢¼Í·â¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦¡¢°Û¤Ê¤ë£²¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶¥µ»¤À¡£ÅÐ¤êºä¤ä²¼¤êºä¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤ò³êÁö¤·¡¢¼þ²ó¤´¤È¤Ë¼Í¾ì¤Ç¼Í·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â
¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ì¿¼è¤ê¡ª
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï¡¢ÃË»Ò20km¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢½÷»Ò15km¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¡¢ÃË»Ò10km¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢½÷»Ò7.5km¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÃË»Ò12.5km¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡¢½÷»Ò10km¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡¢ÃË»Ò15km¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡¢½÷»Ò12.5km¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÃË»Ò£´¡ß7.5km¥ê¥ì¡¼¡¢½÷»Ò£´¡ß£¶km¥ê¥ì¡¼¡¢º®¹ç£´¡ß£¶km¥ê¥ì¡¼¡ÊÃË»Ò¡Ü½÷»Ò¡Ë¤Î·×11¼ïÌÜ¡£¼ïÌÜ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È£±È¯¤´¤È¤Ë£±Ê¬¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥ë¡¼¥×¤òÁö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï18¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¡¢Î©°Ì¡¢ºÂ°Ì¤Î£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃË½÷¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê7.5km¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê12.5km¡Ë¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç£³¼þ¤Þ¤¿¤Ï£µ¼þ¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤ò£±¼þ¤·¤¿¸å¤Ë¼Í¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢£µ¤Ä¤ÎÉ¸Åª¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¡£¼ïÌÜ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È£±È¯¤´¤È¤Ë£±Ê¬¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥ë¡¼¥×¤òÁö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿¤ÏËÌµþ2022Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤Î½Ð¾ìÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¤À
photo by AP/AFLO¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î°·¤¤¤È¼ïÎà¤Ë°ã¤¤
Î©°Ì¤ÈºÂ°Ì¤ÎÉ¸Åª¤Ï¤ï¤º¤«13Ð¡ª
¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³ê¤ê¡¢¼þ²ó¤´¤È¤Ë¼Í·â¤ò¹Ô¤¦¡£Î©¼Í¤ÈÉú¼Í¤Î£²¼ïÎà¤Î»ÑÀª¤Ç·â¤Ä¡£É¸Åª¤Ï50mÀè¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Éú¼Í¤Ç¤ÏÄ¾·Â45mm¡¢Î©¼Í¤Ç¤ÏÄ¾·Â115mm¤ÎÉ¸Åª¤òÁÀ¤¦¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¶è´Ö¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò·È¹Ô¤»¤º¡¢¼Í¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡£»èÂÎÉÔ¼«Í³¤ÎÁª¼ê¤Ï¼«Á°¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼Í¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥Á¤¬¼Í·â¥Þ¥Ã¥È¤Þ¤Ç±¿¤Ö¡£»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¼Í·â¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ´Áª¼ê¶¦ÄÌ¡£É¸Åª¤Ï10mÀè¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¸Åª¤ÎÂç¤¤µ¤Ï»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼ÔÍÑ¤¬21mm¤Ç¡¢»èÂÎÉÔ¼«Í³¼ÔÍÑ¤ÎÉ¸Åª¤Ï13mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤ÏÉú¤»¤¿»ÑÀª¤Ç¼Í·â¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¿¤áÉú¤»¤¿»ÑÀª¤Ç¤Î¼Í·â¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê°ìÉô¤ÎºÂ°ÌÁª¼ê¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç¼Í·â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¼Í·â»þ¤ËÉ¸Åª¤Î°ÌÃÖ¤¬²»¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1988Ç¯¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½éºÎÍÑ
À¤³¦¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â²áµî¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î³ä¹ç
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï¡¢1988Ç¯¤ÎÂè£´²ó¹ñºÝ¿ÈÂÎ¾ã³²¼ÔÅßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Î©°Ì¤Ë¤è¤ë¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££´Ç¯¸å¤Î¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë1992¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë1994¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¼ïÌÜ¤ÈºÂ°Ì¼ïÌÜ¤¬¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¼ïÌÜ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
ËÌµþ2022¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¶¥µ»¤Ë14¥õ¹ñ¤«¤é86Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡££·¥õ¹ñ¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ª¥¯¥µ¥Ê¡¦¥·¥·¥³¥ï ¡Ê»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¡¿½÷»Ò¡Ë¤È¥ô¥£¥¿¥ê¡¼¡¦¥ë¥¥ä¥Í¥ó¥³¡Ê»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¡¿ÃË»Ò¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥¯¥µ¥Ê¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡ÊºÂ°Ì¡¿½÷»Ò¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶â¥á¥À¥ë£²¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ËÌµþ2022¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½£³Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿
¡Ö¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡×¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¼Í·â¡×¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ï¡¢¡ÖÆ°¡×¤È¡ÖÀÅ¡×¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ËÆ±»þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤³¤í¤Ë¶¥µ»¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¡¼¤Î³êÁöµ»½Ñ¤È»ýµ×ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¼Í·â»þ¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ÈÀµ³ÎÀ¡£Áª¼ê¤Ï¼Í¾ì¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Ë³êÁö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿´Çï¿ô¤òµÞ·ã¤Ë²¼¤²¡¢ÂÎ¤Î¿¶Æ°¤ò¶ËÎÏÇÓ½ü¤·¤Æ¼Í·â¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥óÁª¼ê¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¤³¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£
