NCAAのACC（アトランティック・コースト・カンファレンス）がプレシーズンの監督投票によるランキングを発表。佐々木麟太郎が所属するスタンフォード大は16校中10位の予想となった。

1位はジョージア工科大で16票中7票の1位票を獲得し、合計237ポイント。2位のノースカロライナ大とはわずか1ポイント差で、同校は236ポイント、1位票は6票だった。フロリダ州立大は221ポイントで3位に入り、2025年カレッジ・ワールドシリーズにACC代表として出場したルイビル大が196ポイントで4位となった。クレムソン大は185ポイントで5位予想となった。ACC2年目となるスタンフォード大は99ポイントで10位予想となった。

ACC全16校は、2月13日（金）にシーズン開幕。カンファレンス戦は3月6日（金）から始まる。2026年ACC野球選手権大会は、5月19日から24日まで、ノースカロライナ州シャーロットのトゥルーイスト・フィールドで開催される。

NCAA全体のランキングでは、開幕時点で、ACCからは8校がトップ25にランクインしている。4位のジョージア工科大を筆頭に、8位ルイビル大、11位ノースカロライナ大、16位フロリダ州立大、17位NCステート大、19位クレムソン大、21位ウェイクフォレスト大、22位マイアミ大と名を連ねている。