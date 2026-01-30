¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー±é¤¸¤ë ¨¡ ¿´Íý¥¹¥ê¥éー¡ØSweat¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯
¡Ø007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ä¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê:The World of John Wick¡Ù¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¡¢J¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¿´Íý¥¹¥ê¥éー¡ØSweat¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹±é¤¸¤ë¥¨¥Þ¡¦¥±¥ó¥È¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥¥ã¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊSNS¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¡¢Ìî¿´¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£¤·¤«¤·¥¥ã¥Ã¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èá»´¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Þ¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥È¤È¤Î´í¸±¤Ê¼è¤ê°ú¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ì¥ó¥È¤Î¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¸¥¿È¤Ï¡¢¥¨¥Þ¤¬Ì¾À¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ýー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Þ¥°¥Ì¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ûー¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆ±¥¿¥¤¥È¥ëºîÉÊ¤ÎËÝ°Æ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¡ØSweat¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¤µ¤ì¤¿¡£¥Ûー¥ó¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Çµ¯¤¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ò´ð¤È¤¹¤ë¼¡²óºî¡Ø¥¬ー¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ëー¥É¥ë¡Ù¡Ê2024¡Ë¤â¾×·âºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢µ¤±Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ËÝ°Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥½¥ó¤âËÜ¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¥êー¥É¤Î¼ºí©¡Ù¡Ê2009¡Ë¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥±¥¢¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¤Ç¤â¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥¤¥ô¡¦¥Þ¥«¥í¤ò¹¥±é¤·¤¿¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Ê¤é¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥½¥ó¤ÈÈ´·²¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿ÌöÆ°Åª¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éµ»¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
2026Ç¯3·î30Æü¤è¤ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È±Ñ¹ñ¤Ë¤Æ»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢AGC¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¹ñºÝÇÛµë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñÇÛµë¸¢¤ÏWME¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¢CAA¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢AGC¤¬¶¦Æ±¤ÇÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
