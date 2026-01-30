¹À¥¤¹¤º¤¬Á¡ºÙ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹"¿´¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø"¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡½¡½áÄ¿¿¤¢¤ß¤Î¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤â¸÷¤ë¡Ö¿å¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡×
2025Ç¯¤â¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹À¥¤¹¤º¡£7·î´ü¤ËáÄ¿¿¤¢¤ß¤Î¼ç±é¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ðÂô¹â¹»¤«¤ë¤¿Éô¤ÎOB¤È¤·¤Æ°½À¥ÀéÁáÌò¤Ç½Ð±é¡£2016Ç¯¤Î¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤Ï¹À¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±éºî¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹À¥¤ÈáÄ¿¿¤¬2023Ç¯¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤Î¤¬±Ç²è¡Ö¿å¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡×¤À¡£ËÜºî¤Ï¹À¥¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢áÄ¿¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹ÊÔ¼Â¼Ì±Ç²è½é½Ð±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÅÄÅçÎóÅç¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Ç¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÎÁ°ÅÄÅ¯¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¿å¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡×áÄ¿¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¹â¹»À¸¤Î·§ÂôÄ¾Ã£(ÂçÀ¾Íø¶õ)¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ³Ø»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢½ÇÉã¤Î²ÎÀîÌÐÆ»(¹âÎÉ·ò¸ã)¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÆü¤Ë¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¤Î±«¤ÎÃæ¡¢Ä¾Ã£¤ò±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÌÐÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï26ºÐ¤ÎOL¡¦ºçÀé¼Ó(¹À¥)¡£¤½¤·¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÇÉã¤À¤±¤¬½»¤à²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÐÆ»¤ÈÀé¼Ó¡¢½÷Áõ¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦ÀôÃ«ñ¥(¸ÍÄÍ½ãµ®)¡¢³¤³°¤òÊüÏ²¤¹¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¦À®À¥¸»°(À¸À¥¾¡µ×)¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÎÂ·¤¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¡¢Ç¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¬²ÈÂ²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Çñ¥¤ÎËå¤Ç¤â¤¢¤ëÉö(áÄ¿¿¤¢¤ß)¤È¤Î¸òÎ®¤â¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿Ä¾Ã£¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Àé¼Ó¤ÈÄ¾Ã£¤Ë¤Ï²áµî¤Ë"¤¢¤ë°ø±ï"¤¬¤¢¤ê¡¢Àé¼Ó¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÎø°¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë...¡£
¢£¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¿´...Àé¼Ó¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¹À¥¤¹¤º
¹À¥¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀé¼Ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤»¤º¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Àé¼Ó¤¬²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀé¼Ó¤Î¿´¤Î½ý¤äÄü¤á¤ò¡¢¹À¥¤ÏÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±éµ»¤ÇÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¾Ã£¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¹Å¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¿´¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Û¤É¤±¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Àé¼Ó¤ÎÆâÌÌ¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àé¼Ó¤ÈÄ¾Ã£¤ÏÇ¯¤Îº¹10ºÐ¡£Àé¼Ó¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÄü¤á¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë"¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¾Ã£¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡Ê¤Ø¤¤ì¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¡£Àé¼Ó¤Ë¡ÖÄ¾Ã£¤¯¤ó¤Ï¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£Ä¾Ã£¤¯¤ó¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ¾·×¤ÊÇÈÉ÷¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢È¾Ê¬»ý¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¾Ã£¤ÎÀÄ¤µ¤æ¤¨¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬¡¢½ý¤ò¼õ¤±¤Æ16ºÐ¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àé¼Ó¤Î¿´¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤«¤·¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
»×¤¨¤ÐÀé¼Ó¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÉÔ°¦ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·è¤·¤ÆÎä¤¿¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¤Î±«¤ÎÃæ¡¢±Ø¤Þ¤ÇÄ¾Ã£¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÄ¾Ã£¤Ë¼êÎÁÍý¤Î"¥Ý¥È¥é¥Ã¥ÁÐ§"¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¼«Ê¬¤ÈÄ¾Ã£¤È¤Î°ø±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¡¦¸»°¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸»°¤«¤é¡ÖÊÑ¤Ê¤¤¤¸¤ï¤ë¤·¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤»¤Ð¡©¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤¤»Ò¤À¤è¡¢ÂçÂÎ¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ä¾Ã£¤òÀÕ¤á¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀé¼Ó¤Î¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¹À¥¤ÏÀäÌ¯¤Ê±öÇß¡Ê¤¢¤ó¤Ð¤¤¡Ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¯½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Éö¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß
Ä¾Ã£¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Éö¤ò±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÄ¹ÊÔ¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê±éµ»¤¬ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¿ð¡¹¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Ã£¤Ø¤ÎÃ¸¤¤Îø¿´¤ò¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÉ½¤·¡¢Àé¼Ó¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤ÆÆ°ÍÉ¤¹¤ëÉö¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤Î¹¥±é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¸÷¤ë¡£ÆÃ¤ËÀé¼Ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê±éµ»¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
Ç¯¤Îº¹10ºÐ¤Î2¿Í¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®¤·¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯²¹¤«¤ÊÊª¸ì¡£Àé¼Ó¤ÈÄ¾Ã£¡¢Éö¡¢¤½¤·¤ÆÆø¤ä¤«¤Ê¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìºî¤À¡£
水は海に向かって流れる
放送日時:2026年2月17日(火)21:00~
チャンネル:映画・チャンネルNECO(スカパー!)
出演:広瀬すず/大西利空  高良健吾  古川純規  浜辺美波/勝村政信  北村有起哉  斎藤真紀  生瀬勝久
