º£Æü30Æü¤Î´ØÅì¡¡¥«¥é¥«¥éÀ²Å·¡¡²Ð¤Î¸µ¤ËÃí°Õ¡¡ËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯
º£Æü30Æü(¶â)¤Î´ØÅì¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¡¡¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯
º£Æü30Æü(¶â)¤Î´ØÅì¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°7»þ¸½ºß¡¢´ØÅìÁ´°è¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Åìµþ¤Ï11ÆüÏ¢Â³¤ÎÈ¯É½¡£)¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤Ç¼¾ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀãÊø¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2·î4Æü(¿å:Î©½Õ)º¢¤«¤é´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¤½¤¦
31Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤â¡¢´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿ÈÂÎ¤«¤é¤â¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤ËÊÝ¤Á¡¢»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2·î6Æü(¶â)º¢¤Ï¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤âÎä¤¨¹þ¤ß¤Î¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢2·î4Æü(¿å:Î©½Õ)¤Ë¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Î´¨¤µ¤Ï¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü(ÌÚ)¤È6Æü(¶â)¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬15¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£