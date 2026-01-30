中身のないトークでも50社から総額20億ドルが集まる……ドロドロ社内恋愛も飛び出した米ＡＩ企業にみる「スタートアップの危うい現状」

暴露される社内恋愛、権力闘争、裏切り……。 OpenAIやアンソロピックに対抗するAIスタートアップの内輪揉めがシリコンバレーで格好のゴシップ・ネタとなっている。

生成AIブームは実力よりも期待が先行している

一連の騒動はTML、ひいては同社に象徴される生成AIブームの危うい実態を浮き彫りにしている。それは「（かつてのChatGPT登場時に匹敵するような）革命的なアイディアや新規技術は今はほぼ見当たらない。むしろ、それをいずれ生み出してくれるかもしれない一部エンジニアへの期待が一人歩きしている」ということだ。

ムラティ氏はOpenAIから部下20名余りを引き連れて同社を辞し、2025年2月にTMLを立ち上げた。その約5か月後、同社がシードマネーを調達すべく開催したピッチ会議（スタートアップ企業が資金を集めるための売り込み会議）で数多の投資家らを前に、ムラティ氏は概ね次のように述べたとされる。

「私達は最高の人材を集めて、最高のAIを開発していきます（今、言えるのはそれだけです）。（投資家の）皆さんからの質問にお答えすることはできません」

たったこれだけの、ほとんど人を食ったようなピッチ・トークに対し、優に50社以上のVC（ベンチャーキャピタル）が名乗りを上げ、そこから選ばれた6社が総額20億ドルをTMLに投資した。

が、その時点でTMLは何ら自社製品を出していなかったばかりか、その前段階のプロトタイプや自前の技術すら持っていなかった。あるのはムラティ氏がOpenAIから引き連れてきた約20名の技術者だけだ。事実上これらの人材に対して、投資家らは我先に「お金を出したい」と殺到してきたのだ。

それから約1年が経過した現在、元々6名いたTML共同創業者のうち、（前述のゾフ氏ら）半数が同社を辞職してOpenAIに復帰した。また彼ら創業者も含め、初期のTML社員20名のうち、今では9名がOpenAIに復職した（TMLの現在の社員数は100名程度と見られている）。

これらの人材流出を経て、かつて楽々と資金を集めることのできたTMLは現在、新規の資金調達に苦戦している模様だ。同社をはじめAIスタートアップの中には、今年辺りから、きちんとした成果を出さないと淘汰されるところが出始めると米国の投資家らは見ている。

実力よりも期待が先行する世界

他方で今年はOpenAIやアンソロピック、さらにはスペースXなど大型スタートアップのIPO（上場）が相次ぐとの予想もある。仮にそれが達成された場合、これら3社の時価総額はOpenAIが約1兆ドル（150兆円以上）、アンソロピックが約3500億ドル（50兆円以上）、そしてスペースXが約1兆5000億ドル（220兆円以上）に達すると見られている。

これら新世代の主力企業と、それより前の世代を代表する企業（今ではビッグテックと呼ばれている）とを比べてみると興味深い傾向が浮かび上がってくる。

たとえばグーグルが2004年に上場を果たした時の時価総額は約230億ドル（約2兆3000億円）、フェイスブックが2012年に上場したときの時価総額が約1040億ドル（約10兆円）。つまり両社のIPO時の企業価値は、OpenAIやスペースX上場時の額より桁違いに小さい。

ところが、これら新旧の企業が上場する段階での収益を比較すると、それらの時価総額とは対照的な一面が浮かび上がってくる。

すなわち上場時のグーグルやフェイスブックは既に独自の広告ビジネスを編み出し、それによって年間数億〜数十億ドル（数百億〜数千億円）もの利益を稼ぎ出していた。これらのIT企業はIPOに先駆けて、既に経済的には独り立ちできる実力を育んでいたと言える。

これに対し、IPOを間近に控えた現在のOpenAIやアンソロピックは各々、年間数十億ドル（数千億円）もの損失を計上している模様だ（スペースXの財務状況はよく分かっていない）。これほど巨額の赤字を抱えているのに、上場時の時価総額は各々数十兆円〜百兆円以上に達する見通しというのは逆に不気味な印象を与える。

つまり、これら大型スタートアップもTML同様（あくまで収益を稼ぎ出すという面では）「実力よりも期待が先行している」のであって、それが現在の生成AIブームに伴う、ある種の危うさを醸し出しているようだ。

