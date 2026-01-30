CHARLES & KEITHの桜コレクション♡日本限定サクラデザインが登場
CHARLES & KEITHから、日本の春を象徴する桜に着想を得たSAKRUA COLLECTIONが登場しました。やさしく淡いピンクカラーに包まれたアイテムは、儚さと上品さを併せ持つ特別な存在。春の装いに自然と溶け込みながら、コーディネートに洗練された華やぎを添えてくれます。数量限定だからこそ、今だけのときめきを逃さずチェックしたいコレクションです♡
桜の美しさを映すデザイン
本コレクションは、日本文化に深く根付く桜の美しさを、ミニマルかつ洗練されたデザインで表現。
淡くやさしいピンクカラーを基調に、春の空気を感じさせる軽やかなムードに仕上げています。
ビジュアルにはモデルの中野恵那さんを起用し、サクラコレクションならではの柔らかく上品な世界観を引き立てています。
春コーデを彩る全4アイテム
ラインアップは全4型。メタリックバックルがアクセントになった「Aubrielleオブリエルトップハンドルバッグ」は、きちんと感と可憐さを両立。
カード類をすっきり収納できる「Dixieディクシーマルチスロットリストレットカードホルダー」は、デイリーに活躍します。
さらに、ローズとチューリップをモチーフにしたバッグチャーム2種が、さりげない遊び心を添えます。
Dixieディクシーマルチスロットリストレットカードホルダー
価格：3,900円(税込)
Aubrielleオブリエルトップハンドルバッグ
価格：12,500円(税込)
ローズチャーム／チューリップチャーム
右 価格：3,900円(税込)／左 価格：3,900円(税込)
販売開始日：2026年1月28日(水)
販売場所：CHARLES & KEITH公式オンラインストアおよび全国のストア
※数量限定
日本限定の特別感を楽しんで
SAKURA COLLECTIONは、日本限定のカプセルコレクションとして展開。普段使いはもちろん、春のギフトにもぴったりなアイテムが揃います。
桜の季節を待ちわびる気持ちを、ファッションで先取りできるのも魅力。身につけるたびに、春の訪れを感じさせてくれます♪
春を連れてくるサクラコレクション
CHARLES & KEITHのSAKURA COLLECTIONは、桜が持つ一瞬の美しさを日常に落とし込んだ特別なシリーズ。淡いピンクと洗練されたデザインは、大人の春コーデにそっと寄り添います。
数量限定での展開だからこそ、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめ。この春だけの特別なときめきを、ぜひ手に取ってみてください♡