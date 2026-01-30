サッカーの欧州リーグ（EL）は29日、運命の1次リーグ最終戦が各地で行われ、1〜8位に与えられる決勝トーナメント切符（16強）や9〜24位による決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）出場権の行方が決着。日本人所属クラブも明暗が分かれた。

フライブルクのMF鈴木唯人は敵地リール戦で先発するも得点に絡めないまま後半38分に途中交代。試合も0ー1と敗れ3位から7位へと転落したが、16強ストレートインを決めた。

ゲンクのMF伊東純也は本拠でのマルメ戦に先発出場。得点には絡めなかったが後半27分までプレーし、2ー1の勝利に貢献。8位ローマと勝ち点16で並んだが、得失点差により惜しくも9位で16強ストレートインならず。プレーオフへと回ることになった。

セルティックのFW前田大然は本拠ユトレヒト戦に先発出場し、4ー2の勝利に貢献。日本代表の森保監督も観戦に訪れた一戦で直接得点にこそ絡めなかったが、前線からのプレスで相手GKの“ミスキック”を誘ってチーム2点目に繋げる活躍。21位でプレーオフ出場権を確保した。また、MF旗手怜央は出場停止のためベンチ外だった。

フェイエノールトのFW上田綺世とDF渡辺剛は1ー2と敗れた敵地ベティス戦でベンチ外。負傷欠場中の渡辺だけでなく上田も“コンディション不良”のためスペイン遠征に帯同せず。チームも29位に沈み、1次リーグ敗退が決まった。

バーゼルのDF常本佳吾も本拠プルゼニ戦で負傷欠場。試合も0ー1と敗れ30位に転落し、1次リーグで姿を消した。

ザルツブルクのMF北野颯太は敵地アストンビラ戦に先発出場。鋭い反転からのシュートを放つなど見せ場を作ったが決定力を欠き、無得点のまま後半44分に途中交代。試合は2点リードから後半3失点して2ー3と逆転負け。31位で1次リーグ敗退となった。また、負傷欠場中のMF川村拓夢やDFチェイス・アンリらはベンチ外だった。

【16強進出】

リヨン、アストンビラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、フライブルク、ローマ

【プレーオフ進出】

ゲンク、ボローニャ、シュツットガルト、フェレンツバロシュ、ノッティンガムF、ビクトリア・プルゼニ、レッドスター、セルタ、PAOK、リール、フェネルバフチェ、パナシナイコス、セルティック、ルドゴレツ、ディナモ・ザグレブ、ブラン

【1次リーグ敗退】

ヤングボーイズ、シュトルム・グラーツ、FCSB、レンジャーズ、ゴーアヘッド・イーグルス、フェイエノールト、バーゼル、レンジャーズ、ニース、ユトレヒト、マルメ、マッカビ・テルアビブ