ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）の新アルバム「GOLDEN HOUR：Part．4」のコンセプトフォトが公開された。韓国メディアが報じた。所属事務所KQエンターテインメントは229日までに公式SNSを通じ、タイトル曲「Adrenaline」で代表される13枚目のミニアルバムの3番目のフォトを披露した。

韓国の公営放送MBCは30日「公開されたコンセプトフォトは、さまざまな世界がぶつかり合う衝突の瞬間を盛り込んだ。マガジン画報を連想させる鋭くて荒々しい質感のムードを土台に、ATEEZは『同じだが違う存在』に向き合った異質感と緊張感を立体的な構図で描き出し、物語の没入度を高めた」と報じた。

公開された3番目のコンセプトフォトには、鏡とガラスなどに映り込んだメンバーたちの姿が加わり、衝突によって破片化されたような雰囲気を加えた。節制された表情とポーズで対抗と境界が交差する感情線を表現したATEEZは、冷たい空間感の中で圧倒的な存在感を刻印させたとしている。

同メディアはまた「今回のみにアルバムには、暴風の真ん中でも信念を貫き、前に進もうとするATEEZの意志を込めた」と伝えた。

特に「Adrenaline」は、爆発するように鳴るエンジン音のように、爆発的なエネルギーが依然として熱く沸いていることを証明する曲。他にも「Ghost」「NASA」「On The Road」「Choose」の計5曲が収録される。

新ミニアルバムは、2月6日に各種オンライン音源サイトを通じて発売される。