「厚木から秦野まで」地獄のダラダラ下道を解消

神奈川県内を横断するメインルートのひとつが、国道246号です。



特に、県の中西部の都市である海老名や厚木、伊勢原、秦野エリアにとっては、下道の主要道路が「ほぼ国道246号のみ」となっていますが、交通容量が圧倒的に不足し、パンク状態となっています。



しかし、実は「信号ゼロ」で246号を迂回できる自動車専用道路「厚木秦野道路」が整備されています。一体どのような道路で、工事はどこまで進んでいるのでしょうか。

国道246号は、東京都港区から静岡県の沼津市を結ぶ国道です。このうち神奈川県はその大部分を占めており、県の主要道路のひとつとなっています。

【画像】超便利!? これが「厚木秦野道路」計画ルートと工事状況です（28枚）

県中部から西部にかけては、この246号と国道1号の2本のみだけが東西軸となっていますが、1号は相模湾の海沿いを走るため、中部の厚木、伊勢原、秦野エリアにとってはこの1本ですべてをまかなっています。

しかし246号は大動脈であるにも関わらず、市街地を通り交差点も非常に多いことから、あちこちで渋滞ポイントがあります。

厚木市内は6車線という容量を確保しているものの、厚木IC手前からは2車線となり、この狭い2車線が静岡県までダラダラと続くことになります。

246号1本に依存するしかない厚木や伊勢原、秦野エリアは、並行する東名でも大渋滞となるため、特に混雑する区間です。

なかでも小田急線 愛甲石田駅から伊勢原市役所入口付近は、地元の生活車両と大型貨物車が混走。ほかの道路が比較的空いている日中でも基本的に混雑しており、常にノロノロ運転を強いられています。

また、伊勢原市と秦野市の市境にある「善波峠」では、2024年9月に大規模な土砂崩れが発生。246号が寸断され、迂回が必要になるということもあり、災害発生時などのリダンダンシーの確保も必要です。

さて、そんな246号の厚木から秦野エリアをまるまる迂回するバイパス「厚木秦野道路」が計画・建設中です。総延長29.1kmで、設計80km／hの自動車専用道路です。

平成10年度（1998年度）から事業化されており、各エリアごとに工事が進んでいます。

ルートは、圏央道の圏央厚木ICから西に分岐し、相模湖のほうを結ぶ国道412号と接続。七沢付近を経由して進路を真南に変え、新東名の伊勢原大山ICと接続。

そこから南西に進んで246号の現道と接続し、さらに東名秦野中井ICと接続。そこからは北西に進路を変えて新東名の新秦野ICまで向かいます。

途中、国道412号を過ぎたあたりで「厚木北IC」、七沢手前で「森の里IC」、新東名接続部に「伊勢原北IC」、246号接続部に「伊勢原西IC」、東名接続部に「秦野中井IC」、中井と渋沢の境に「渋沢IC」、終点の「秦野西IC」が設けられます（いずれも仮称）。

ルートとしては246号とはかなり離れて山側を経由しますが、市街地で時間ロスを強いられている現道よりも快適に走行でき、しかも246からほど遠かった清川村や七沢、宮ヶ瀬方面へのアクセスも大幅に改善します。

さらに途中で東名と接続していることから、東名で大渋滞が発生しているときに厚木秦野道路を通ることで、本線の渋滞を回避しつつ、東名沿線の都市にアクセスできます。

気になる進捗ですが、メインとなる「伊勢原大山IC〜秦野中井IC」の建設が進んでいます。圏央厚木ICから412号を超えた厚木市飯山までも同時に事業中です。そのほかの工区は事業化すらしていません。

現在事業化済み区間の、工事進捗状況は以下の通りです。

【厚木地区】圏央厚木IC〜厚木北IC（3.6km）

用地取得率は2025年3月現在で約94％。昨年では72％だったのが、ここ1年でかなり進捗があったようです。

現在、「中津川橋」の工事が先行して進められ、橋脚がニョキニョキと姿をあらわし、橋桁を架ける準備が整いつつあります。圏央厚木ICから下りてきて渡る中津川周辺から国道412号にかけての地盤改良も行われています。

【伊勢原地区】伊勢原大山IC（伊勢原北IC）〜伊勢原西IC（4.8km）

用地取得率は約93％で、3年連続で横ばい。2025年度の発表でどこまで進んだかが注目される区間です。

工事がもっとも進展しているのが、新東名のすぐ近くにある「鈴川橋」で、すでに床版の施工が完了し、あとは舗装待ちの状態となっています。航空写真でも真新しい橋の姿を確認することができます。

またこの区間には短いトンネル「伊勢原第一トンネル」「伊勢原第二トンネル」（いずれも仮称）が2本あって、順次いよいよ掘削に着手する計画となっています。

【秦野地区】伊勢原西IC〜秦野中井IC（5.2km）

2014年に事業化した、もっとも新しい工区です。用地取得率は約31％。昨年は20％だったのが、順調に進展しているようです。

まだ目立った工事は進んでいませんが、秦野市が2025年9月に発行した「246バイパス通信 vol.11」によればまだ設計段階であり、2022年から行われている、井戸水などの影響がないかといった水文（すいもん）調査や地質調査などを引き続き行っています。

同時に西大竹地区では用地買収が行われています。

なお、ここには全線内で最長のトンネル工区（仮：弘法山トンネル）があり、時間がかかることが予想されます。

※ ※ ※

全線開通は当分先のことになりそうですが、もし全通すれば、厚木から秦野にとっての悲願のバイパスとなるほか、246号や東名にも良い影響をもたらすものになります。今後の動向に注目です。