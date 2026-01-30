

1月24日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！

※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。



【動画】段ボールで防衛産業を変革!? 1機30万円の“驚きドローン”



日本の防衛が転換点を迎える今、「低価格なミサイル」ともなりうる「段ボール製ドロー

ン」が開発されている。最高時速120キロ、最高高度3000メートル、飛行時間1時間20分。1機30万円という驚きの段ボール製ドローンで防衛産業を変革しようと挑んでいるの

が、スタートアップ企業・エアカムイの山口拓海CEOだ。

すでに海上自衛隊が洋上訓練で使用するなど、防衛省も注目する国産ドローン。今後、日本の最前線だけでなく、世界への輸出も見越して挑戦を始めた開拓者に、作家・相場英雄が迫る。出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）開拓者：エアカムイ 山口拓海CEOナレーター：谷田歩（俳優）1月31日（土）は、「特殊カメラで癌細胞を早期発見」を放送。