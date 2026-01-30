フリーアナウンサーの中川安奈（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。トップス“ボタン留め忘れ”の私服ショットを披露した。

「修羅shushushuのファンシーなスタジオでお仕事 最近、私のまわりでも『聴いてるよ〜！」って言ってくださる方が増えていて本当にうれしいです」と、パーソナリティーを務めているinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に言及。

グレーのカットソーにデニム姿の収録スタジオでの写真をアップし「今日は番組初のゲストを迎えての収録だったのですが色々勉強になったし女子トーク盛り上がったなぁ 毎回どこよりも本音で話しています」とつづり、最後に「（よく見たらトップスのボタン1個あいてた 笑）」と添えた。

ストーリーズでは、「留め忘れてたボタンはどのタイミングでいつ留めたんですか？」という質問に、「家に帰って写真を見返して気づきました 笑 一応、部屋着に着替える前にいったん留めてから着替えました」と回答した。

この投稿にフォロワーらからは「美女でとっても可愛いね」「安奈さん素敵」「カッコいいです」「ラフな格好も素敵やなーw」「可愛い過ぎる！」「ボタンは愛嬌」「えろいわ」「可愛いすぎ」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。