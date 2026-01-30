»°¾åÍª°¡¡¡¡È¤Ø¤½½Ð¤·¡É»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤Ø¤½½Ð¤·¡É»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»äÉþ¡¡´¨¤¤¤±¤É¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤¬ÌÜÉ¸¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ð¤Ã¤«Ãå¤Á¤ã¤¦¼«Ê¬¤Ë³å¡¡¾Ð¡¡½ÕÉþ³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡¡MISTREASS¤Î½ÕÉþ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¡¤ªÍÎÉþ¤Ï¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇò¤¤»äÉþ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö»äÉþÍª°¡ºÇ¹â¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÉ±ÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£