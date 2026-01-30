平野ノラ、“蟹江敬三さん似”夫のバースデー祝う記念ショット公開 手料理や夫の近影も「プレゼントももらってマンモスうれぴそう」
お笑いタレントの平野ノラ（47）が27日、自身のブログを更新し、「私と同じ年の47歳羊男」という夫の誕生日を祝ったことを報告。長女（4）と共に家族3人で行ったパーティーの様子を披露した。
【写真】「マンモスうれぴそう」プレゼントのパーカーを着た平野ノラの夫
平野は「日々、私にガミガミ言われながらも頑張ってくれてるハズバンドの為にガンバワイフ！」「ラジオショーが終わりタクシー飛ばして帰宅し、バブ子のお迎えからの習い事。その間に夕飯とケーキを買いにハシゴしました！時間は限られてますからお金をかけました笑」（※ハズバンドは夫の愛称）と、慌ただしい中でパーティーの準備を行ったことを紹介。
夫のリクエストだった寿司は「全てよれてしまい並び直した」とプチハプニングもあったことや、お気に入りの焼き鳥店のモツ煮を買い忘れたため、急きょ中華料理をテイクアウトしたことなど明かしながら、豪華なバースデーディナーを写真とともに披露。キャベツと味噌汁、長女のパスタだけは手作りしたこともつづった。
長女の寝かしつけの時間を考慮して、夫には普段より30分早く帰宅してもらい、無事に家族3人でささやかな誕生日パーティーを行えたそう。そのときの夫の様子について、「みんな優しく労り、プレゼントももらってマンモスうれぴそうにしているハズバンドでした」と明かした。
また、働きながら子育てをする母親のリアルな思いにも言及。「保育園お迎えからの、寝かしつけまでが戦い」「お風呂に着替えにご飯、寝る支度などなど 毎日同じことをしていても、毎日スムーズにいかず、子育てって本当に思うようにはいかない」と本音を吐露し、「30分ハズバンドが早く家に帰ってきてくれると、それだけ楽になるし、ちゃんと時間通りに余裕を持って寝かせられる!!!」と、夫の協力の大切さを実感したことも記した。
最後は「誕生日だから30分早く帰るんじゃなくて、当たり前のように毎日残業しないで30分早く帰ってこいっ！」と心の声をユーモアたっぷりに明かしつつ、「いかんいかん誕生日でしたね。ハズバンドおめでとう!!」と改めて夫を祝福。
プレゼントには、ジムや柔術で使えるという“薄めのシャカシャカパーカー”を贈ったことを明かし、パーカーを着用した夫の写真も顔をスタンプで隠した状態で披露した。
この投稿にファンから「おめでとうございます！」「美味しそう」「うれしい誕生日になりましたね」などの声が寄せられている。
平野は、2017年12月に約6年にわたって愛を育んできた“蟹江敬三さん似”の一般男性と結婚。21年3月に長女が誕生した。
