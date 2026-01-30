【日本】
東京消費者物価指数（1月）08:30
予想　2.2%　前回　2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)

雇用統計（12月）08:30
予想　2.6%　前回　2.6%（完全失業率)
予想　1.18倍　前回　1.18倍（有効求人倍率)

鉱工業生産（速報値）（12月）08:50　
予想　-0.4%　前回　-2.7%（前月比)
予想　2.3%　前回　-2.2%（前年比)

【豪州】
生産者物価指数（PPI）（2025年 第4四半期）09:30
予想　N/A　前回　1.0%（前期比)　
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）15:30
予想　0.3%　前回　0.5%（前期比)　
予想　1.3%　前回　0.9%（前年比)

ドイツ雇用統計（1月）17:55
予想　N/A　前回　6.3%（失業率)
予想　N/A　前回　0.3万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）18:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前期比)
予想　0.3%　前回　0.3%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（季調前前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）19:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.4%（前年比)

ユーロ圏雇用統計（12月）19:00
予想　6.3%　前回　6.3%（ユーロ圏失業率)

ドイツ消費者物価指数（速報）（1月）22:00
予想　-0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)　
予想　-0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（1月）17:00
予想　103.7　前回　103.4（KOFスイス先行指数)

【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2025年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)　
予想　N/A　前回　3.8%（前年比)

【ブラジル】
雇用統計（12月）21:00
予想　5.1%　前回　5.2%（失業率)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（12月）22:30　
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.8%　前回　3.0%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.9%　前回　3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45
予想　44.1　前回　42.7（43.5から修正）（シカゴ購買部協会景気指数)

※予定は変更することがあります