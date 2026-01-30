¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø»²ÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ª»²¤êS¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢ÌÜÎ©¤Ä¡ª¡×¡ÖÌµÅ¨¤Î¼ê±Û¡×
¡¡¸µ¡ÖNEWS¡×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø»²ÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¼ê±Û¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¿À¼Ò¤ä¤ª»û¡¢¤ª¾ë¤ä¿ÀÅÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ÄºÇ¹â¤ÎÅ·µ¤¤ÎÃæ¡¢»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢»²ÇÒ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´µ§Åø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Îò»Ë¤äÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢³Ø¤Ó¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¡£¥é¥ó¥Á¤Ï¤ª¤«¤²²£Ãú¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê»¶Êâ¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯1·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ2·î¤Ø¡£2·î¤âÀºÎÏÅª¤ËÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹Æ°¤²ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¥Á¥ã¡¼¥¸´°Î»¡£ÌÀÆü¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¡©¡ª²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±Û¤¯¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤É½¾ð¤Î¼ê±Û·¯¤¬¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤è¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ëÌµÅ¨¤Î¼ê±Û¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢ÌÜÎ©¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£