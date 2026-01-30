今回は、失礼すぎる同級生男子への反撃を決意したエピソードを紹介します。

授業参観で…

「私のお母さんは40歳のときに私を産み、今は50代ですが、シングルマザーで苦労したこともあり、年齢よりも上に見られがちです。でも、そんなことどうでもいいと思っていたんです。私はお母さんを尊敬していますし、大好きですから。

そんなある日、授業参観で同級生の男子たちに『お前の母さん、おばあちゃんじゃん（笑）』『やっぱ母親は若くてキレイなのが一番だよな』と失礼すぎる発言をされ、すごく悲しかったです。

で、この男子たちに何か反撃しようと決意しました。お母さんがいかに素敵な人であるかを、男子たちに分かってもらう方法を考えているところです」（体験者：10代女性・中学生／回答時期：2025年6月）

▽ 大好きで尊敬するお母さんのことをバカにされたら、不快な気持ちになるのは当然ですよね。にしてもこの男子たちの言動は本当にありえないですし、許せませんね………。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。