ザワつくトリオ、そろってあ然！長嶋一茂は「ウケてる？」とご満悦も…新企画が驚きの結末に

1月30日（金）放送の『ザワつく！金曜日』では、新企画「100人はどっちなの選手権」が開催される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

この企画は、スタジオに集まった30代〜70代の女性100名の観客が“今、いちばん食べたい”と思うものを長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が予想する、対100人との心理バトルだ。

今回は“卵かけご飯スペシャル”と銘打ち、全国から絶品卵かけご飯3品を厳選。

エントリーするのは「割烹で味わう！素材にこだわり抜いた究極の卵かけご飯」「ふわふわメレンゲの中につやつやの黄身をのせた新感覚の卵かけご飯」「卵と海の幸が奇跡のコラボ 超贅沢！卵かけご飯」の3品。この3つの中から、100人が選ぶのはどれなのか？

予想の合間のトークでは、どんな発言にも盛り上がってくれる観客の反応の良さに一茂が大喜び。

「今日、オレ、ウケてる？」とご満悦な様子を見せるが、一茂をはじめザワつくトリオがそろってあ然とする驚きの結末を迎えることに。はたして100人との心理戦の結果は？

また番組では、ザワつくトリオが“実家”にまつわる秘話を明かす場面も。

父・石原慎太郎さんとは食卓を囲んだことがなかったという良純。幼いころ、友人宅で夕飯をおよばれした際に、友人の父親を見て衝撃を受けたという。良純がびっくりしたこととは？

一方、一茂は妻の実家に帰省した際の仰天秘話を明かす。