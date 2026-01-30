EL16強ストレートインとプレーオフ出場クラブが決定!! 上田&渡辺フェイエ、常本バーゼル、北野らザルツブルクは敗退:最終節
UEFAヨーロッパリーグは29日、各地でリーグフェーズ最終節を開催して決勝トーナメント進出チームと決勝トーナメントプレーオフ進出チームが決定した。
16強から始まる決勝トーナメントには前節時点で切符を獲得していたリヨンとアストン・ビラに加え、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、MF鈴木唯人が所属するフライブルク、ローマの進出が決定した。
FW伊東純也が先発出場したゲンクはマルメを2-1で破ったが、得失点差で8位のローマに劣って9位となり16強入りを争う決勝トーナメントプレーオフに進むことが決まった。同プレーオフではゲンクに加えてボローニャ、シュツットガルト、フェレンツバーロシ、ノッティンガム・フォレスト、ビクトリア・プルゼニ、レッドスター、セルタがホーム・アンド・アウェー方式の第2戦ホーム開催権を獲得した。
また第2戦アウェーチームとしてPAOKテッサロニキ、リール、フェネルバフチェ、パナシナイコス、MF旗手怜央とFW前田大然が所属するセルティック、ルドゴレツ、ディナモ・ザグレブ、ブランも決勝トーナメントプレーオフ出場を決めた。
その一方、最終節でFW上田綺世とDF渡辺剛を欠いたフェイエノールトは29位で、DF常本佳吾が欠場したバーゼルは30位で、MF北野颯太が先発出場してMF川村拓夢とDFチェイス・アンリが所属するザルツブルクは31位で敗退が決まった。
