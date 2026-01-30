伊東純也にクロスから2度の決定機、ゲンクは逆転勝利も…得失点差でローマに劣ってEL16強ストレートインならず
[1.29 EL最終節 ゲンク 2-1 マルメ]
ゲンクは29日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ最終節でマルメに2-1で勝利した。ただ決勝トーナメント進出ライン・8位のローマに得失点で3差劣って9位となり、決勝トーナメントプレーオフに進むことが決まった。FW伊東純也は左ウイングで先発出場した。
勝利で16強ストレートインを狙うゲンクだが前半4分、ロングボールでMFタハ・アリに最終ラインの背後を取られてそのままゴールネットを揺らされ、開始早々に失点した。
それでも以降はゲンクが支配した。前半7分にはFWヤルネ・ステウカースのクロスを伊東がゴールエリア付近から完全にフリーの状態で合わせるも、枠の上に飛ばす痛恨のミスで頭を抱えていた。どう27分には伊東のCKをFWオ・ヒョンギュが頭で合わせたが、クロスバーに嫌われた。
相手を押し込み続けるゲンクは前半41分、伊東がヒールパスを相手にカットされるとすぐさまプレスをかける。相手MFラッセベルク・ヨンセンが伊東をかわそうと反転したところでDFマテ・スメツが奪い切ると、パスを受けたオ・ヒョンギュのシュートのこぼれ球にスメツが反応。GKメルケル・エルボリの手前でボールに触れて転倒した。
当初はノーファウルの判定だったが、VARが介入した結果PKに変更。このチャンスをMFダーン・ヘイマンスがゴール右に決めて1-1とした。同点の勢いそのまま逆転を狙うゲンクは前半アディショナルタイム、オ・ヒョンギュが力強い突破でペナルティエリア右まで持ち運んで右足を振り抜いたが枠には飛ばせなかった。
後半もゲンクが優勢だが、決定機は少ない立ち上がりとなった。そうした中で後半22分、伊東がDFザカリア・エル・ワアディのクロスにダイビングヘッド。ゴールの手前から放ったシュートはGKの足に当たりながらゴール方向へ転がったが、惜しくも左ポストに跳ね返されて決まらなかった。
直後の後半23分には伊東がクロスと見せかけてペナルティエリア左にスルーパス。FWコンスタンティノス・カレサスが収めて角度のないところからシュートを放つもGKに防がれた。
伊東は後半27分に交代。後半32分には伊東との交代で入ったMFイラ・ソルがペナルティエリア左からダイレクトシュートを放ったが、枠の右に逸れていった。続く同36分、ソルがスピードに乗って左サイドを突破してシュートを放ったがGKに阻まれた。
それでもゲンクは後半37分、ヘイマンスが左サイドからペナルティエリア手前に折り返すと、カレサスが左足コントロールシュートで華麗にゴールへ流し込むスーパーゴール。ついに逆転してそのまま勝利を収めたが、得失点差で16強ストレートインは果たせなかった。
