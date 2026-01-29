小木“Poggy”基史が「ディア ボロ」を立ち上げ　ファーストコレクションは2月中旬発売予定

ファッションキュレーターの小木 “Poggy” 基史（以下、Poggy）が手掛けるファッションブランド「ディア ボロ（Dear Boro）」がデビューする。ファーストコレクションは2月中旬に発売を予定している。デビューを記念して、ラッパーのSHO aka POP SHOが書き下ろした楽曲「DEAR BORO」のミュージックビデオを1月31日に公開する。

ディア ボロは、「時代を超えて愛される“本質”を纏うためのブランド」として立ち上げ。古くから受け継がれてきた縫製技術と素材の美しさに、Poggyが影響を受けた多様なカルチャーの精神を重ねることで、伝統と革新が交わる新しいスタイルを提供する。

ファーストコレクションでは、ジャケット5型（7万1500〜29万1500円）とパンツ3型（6万3800〜20万9000円）、カットソー4型（2万4200〜5万3500円）の計12型をラインナップ。セレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」各店や「ユナイテッドアローズ&サンズ（UNITED ARROWS & SONS）」、「グレイト（GR8）」などの国内のセレクトショップのほか、モスクワやバンコクといった海外の店舗でも取り扱う。

SHO aka POP SHOが書き下ろした楽曲「DEAR BORO」は、和をコンセプトに、尺八や琴、和太鼓を取り入れた、和の音色と現代性が融合したオリジナル楽曲。映像にはグラフィックデザイナーやプロスケートボーダー、デザイナー、プレス、料理人など各界で活躍する様々なクリエイターがモデルとして登場する。