ブルックス × ステイプル第2弾　トレイルランニングスニーカー2型を発売

「ブルックス（BROOKS）」が、ストリートブランド「ステイプル（STAPLE）」とのコラボレーション第2弾を発売する。2月5日からブルックス公式オンラインショップとキックスラボ原宿、キックスラボオンラインストアで取り扱う。

今回のコラボでは、ブルックスが培ってきたトレイルランニングのDNAとステイプルの都市の感性を融合し、トレイルから街へシームレスに移動可能なパフォーマンスとスタイルを兼ね備えたアイテムとして「カスケディア1（Cascadia 1）」と「ゴーストトレイル（Ghost Trail）」の2モデルを用意。 「カスケディア1」は、アメリカのランナー スコット・ジュレク（Scott Jurek）の経験とフィードバックをもとに開発したトレイルランニングのアイコンモデル。「ゴーストトレイル」は舗装路から未舗装路まで対応する新モデルで、ロングセラーモデル「ゴースト（Ghost）」の履き心地はそのままに、アウトソールにTrailTack Greenラバーを採用することで、濡れた路面でも乾いた路面でも優れたグリップ力を発揮する。両モデルとも、トレイルの荒々しい自然風景からインスピレーションを受けたニュートラルなアースカラーを基調とし、ステイプルのシグネチャーカラーであるピジョンピンクとグレーをアクセントに配置。従来のシティ志向のコラボレーションとは異なり、アウトドアでの機能性とトレイル対応の実用性を重視したアイテムに仕上げたという。価格は各2万6400円。

◾️ブルックス公式オンラインショップ／キックスラボオンラインストア