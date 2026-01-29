キーン × シティーカントリーシティー　ラフォーレ原宿にポップアップストアを出店

「キーン（KEEN）」が、クリエイティブブランド「シティーカントリーシティー（CITY COUNTRY CITY）」との初のコラボレーションアイテムを発売する。2月6日から「グレイト（GR8）」で先行販売を行い、2月16日から各ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボアイテムは、キーンのロングセラーシューズ「ジャスパー（JASPER）」シリーズの新作「ジャスパー スリー（JASPER III）」をベースに採用。ブラックとリフレクターをテーマにした、バンジーレース仕様のスニーカー（2万900円）と、スニーカーから着想したデザインにキーンのロゴをあしらったロングスリーブTシャツ（9900円）やボトムス（1万7050円）、キャップ（5170円）を揃える。先行販売に合わせて、グレイトにコラボを記念したポップアップストアを出店する。期間は2月6日から8日まで。

▪️KEEN×CITY COUNTRY CITY LAUNCH POP UP STORE at GR8

期間：2026年2月6日（金）〜2月8日（日）

営業時間：11:00〜20:00

会場：GR8 ラフォーレ原宿1階

所在地：東京都渋谷区神宮前1-11-6

公式サイト

▪️KEEN：公式オンラインストア