ウィーン発バッグブランド「サガン ヴィエンナ」が和光本店で展示を開催　シグネチャーバッグの別注モデルも用意

ウィーン発のバッグブランド「サガン ヴィエンナ（SAGAN Vienna）」が、東京・銀座の和光本店で特別展⽰を開催する。期間は2⽉7⽇から21⽇まで。

【画像をもっと見る】

同ブランドは、クロアチア出身のターニャ・ブラダリッチ（Tanja Bradaric）と⼤前太郎が2016年に設立。イタリアとスペインのタンナーの革を使用し、ハンガリーを中⼼に、ナイロン製品は⽇本、編みバッグはインドなど、地域に根ざした物作りを行っている。ブランド名は20世紀初頭にパブロ・ピカソ（Pablo Picasso）など多くの芸術家が拠点としたフランス・パリの「左岸」エリアに由来しており、ブランドのデザインの基盤となる独⾃性と創造性を表現したという。

今回の展示では、ブランドのシグネチャーである「パザー ブック トート（Pazar Book Tote）」にフォーカス。パターンや縫製前の⽪⾰素材を披露するほか、イタリアで鞣されたうなぎ⾰を⽤いた和光別注モデルを販売する。価格は19万8000円。

◾️サガン ヴィエンナ 特別展⽰

開催期間：2026年2月7日（土）〜21日（土）

会場：和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

所在地：東京都中央区銀座4-5-11