「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数40億回。昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控え、波に乗る7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」（通称:きゃんちゅー）。

2026年1月に日本テレビで4週連続放送された冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が好評を受け、番組スペシャルライブの開催が決定した。

「CAN＝できる」にちなんで、番組でこれまで様々な挑戦を行ってきたCANDY TUNE。

今回は、メンバーが会場で「できる？できない？」企画に挑むほか、ファンときゃんちゅーが一緒に参加できる「みんなでできる？」企画も予定中という。もちろん音楽ライブもあり、挑戦企画と音楽ライブ、倍の倍で楽しめる内容となっている。

イベントは2026年3月31日(火)、東京・日本工学院アリーナにて開催。春休みの特別な一日となりそうだ。

CANDY TUNEに意気込みを聞くと、メンバーでさっそく「挑戦企画会議」へ

──「きゃんちゅーできる？」が好評を受け、番組イベントが決定しました！会場で、お客さんの前での挑戦企画と、歌です。

全員：おおー！うれしい！すごーい！

村川：生きゃんできですね！

立花：生で？緊張する〜

南：できるかな〜？

──例えば、番組でやった「全員卓球ラリー」を倍の倍でやったりとかします？

全員：お！

立花：無理無理無理無理無理無理無理無理。

村川：リベンジ！？

福山：一番ボロボロでしたよ、あれ。

宮野：（笑）

村川：玉、客席飛んでいきますよ。

小川：練習しよ！

福山：でも楽しそう。“できるまで帰れません”にしましょう

立花：無理無理無理無理！

桐原：みんな帰さない？ってこと？（笑）

──開催は3月31日火曜日です。

全員：お！うれしい！

福山：最高の日。

村川：ぜひ、春休みの思い出にしてほしいですね。

小川：来れる？

立花：来れない？

南：来れる！

一同：来れるー！

福山：それでは、（企画）会議を始めます。

小川：何しよう？

村川：卓球はリベンジしよう！

桐原：さすがにいいとこ見せたい！

村川：むしろ1個ずつサイン書いて飛ばしたい！

全員：いいじゃん！

福山：そんな飛ぶかな（笑）

南：私、ビニールボールに入って、運ばれたいっていう夢がある。

小川：(ファンのみなさんは)なつ運べる？

南：ファンの人できる？

福山： みんなとも「できる？できない？」したい。

宮野：借り物競走！？

全員：やりたーい！

宮野：「●●が超うまい人」とか

小川：物でもいいし、「▲▲持ってるひとー！」で、借りてね

村川：「歌詞に出てくる、このワードのもの持ってる？」とか

福山：「きゃんちゅー、人集めできる?」

一同：それやりたい！

メンバーは、ほかにも「みんなでできる？」案を多数提案。実際に実施する場合は、事前に内容は伏せたほうが楽しめるものも多いため、ここではあえて割愛しつつも、楽しい挑戦案が次々と飛び出した。

福山：いっぱい案が出ましたが、使えるのはあったでしょうか？

全員：（笑）

福山：ということで、私たちが出した案のほとんどは、あめちゃん（ファン）の協力が必要ですので、ぜひ皆さん参加のご用意を！ということで、イベントお楽しみに〜！

全員：お楽しみに〜

イベントの詳細は、番組公式SNS&番組公式HPまで。現在ファンクラブ先行にてチケット販売中。

冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」は、Huluにて地上波放送の全話を見逃し配信中。さらにHuluオリジナル「CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき」も配信中で、Huluでしか見られないコンテンツも含め、合計80分以上のスペシャルな内容となっている。

●CANDY TUNE

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人組グループ。

フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（調和・旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

番組スペシャルライブ概要

「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？ライブ 〜みんなでできる？〜」

日時：2026年3月31日(火) 開場17:00／開演18：30

場所：日本工学院アリーナ（東京）

主催：きゃんちゅーできる？ライブ実行委員会

チケット：ファンクラブ先行にて販売中

番組概要

「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」

