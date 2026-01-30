日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の5万3300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56533.31円 ボリンジャーバンド3σ
55186.87円 ボリンジャーバンド2σ
53840.44円 ボリンジャーバンド1σ
53375.60円 29日日経平均株価現物終値
53304.00円 5日移動平均
53300.00円 30日夜間取引終値
53000.00円 一目均衡表・転換線
52494.00円 25日移動平均
52160.00円 一目均衡表・基準線
51147.56円 ボリンジャーバンド-1σ
50742.67円 75日移動平均
49801.13円 ボリンジャーバンド2σ
49785.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48940.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48454.69円 ボリンジャーバンド3σ
44033.80円 200日移動平均
株探ニュース
