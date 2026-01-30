　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の5万3300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56533.31円　　ボリンジャーバンド3σ
55186.87円　　ボリンジャーバンド2σ
53840.44円　　ボリンジャーバンド1σ
53375.60円　　29日日経平均株価現物終値
53304.00円　　5日移動平均
53300.00円　　30日夜間取引終値
53000.00円　　一目均衡表・転換線
52494.00円　　25日移動平均
52160.00円　　一目均衡表・基準線
51147.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
50742.67円　　75日移動平均
49801.13円　　ボリンジャーバンド2σ
49785.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48940.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48454.69円　　ボリンジャーバンド3σ
44033.80円　　200日移動平均


株探ニュース