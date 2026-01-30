TOPIX先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3554ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3797.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
3712.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3627.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
3574.50ポイント 一目均衡表・転換線
3554.00ポイント 30日夜間取引終値
3551.10ポイント 5日移動平均
3545.30ポイント 29日TOPIX現物終値
3542.00ポイント 25日移動平均
3541.00ポイント 一目均衡表・基準線
3456.98ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3391.90ポイント 75日移動平均
3371.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
3366.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3286.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3069.51ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3797.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
3712.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3627.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
3574.50ポイント 一目均衡表・転換線
3554.00ポイント 30日夜間取引終値
3551.10ポイント 5日移動平均
3545.30ポイント 29日TOPIX現物終値
3542.00ポイント 25日移動平均
3541.00ポイント 一目均衡表・基準線
3456.98ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3391.90ポイント 75日移動平均
3371.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
3366.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3286.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3069.51ポイント 200日移動平均
株探ニュース