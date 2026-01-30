　30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3554ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3797.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3712.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3627.02ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3574.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3554.00ポイント　　30日夜間取引終値
3551.10ポイント　　5日移動平均
3545.30ポイント　　29日TOPIX現物終値
3542.00ポイント　　25日移動平均
3541.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3456.98ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3391.90ポイント　　75日移動平均
3371.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3366.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3286.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3069.51ポイント　　200日移動平均


