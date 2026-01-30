　30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

772.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
749.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
726.69ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
722.13ポイント　　200日移動平均
709.00ポイント　　一目均衡表・転換線
707.80ポイント　　5日移動平均
705.67ポイント　　29日東証グロース市場250指数現物終値
703.64ポイント　　25日移動平均
698.87ポイント　　75日移動平均
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
691.00ポイント　　30日夜間取引終値
690.50ポイント　　一目均衡表・基準線
680.59ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
663.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.54ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
634.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース