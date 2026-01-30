グロース先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
772.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
749.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
726.69ポイント ボリンジャーバンド1σ
722.13ポイント 200日移動平均
709.00ポイント 一目均衡表・転換線
707.80ポイント 5日移動平均
705.67ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値
703.64ポイント 25日移動平均
698.87ポイント 75日移動平均
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
691.00ポイント 30日夜間取引終値
690.50ポイント 一目均衡表・基準線
680.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
663.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.54ポイント ボリンジャーバンド2σ
634.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
772.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
749.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
726.69ポイント ボリンジャーバンド1σ
722.13ポイント 200日移動平均
709.00ポイント 一目均衡表・転換線
707.80ポイント 5日移動平均
705.67ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値
703.64ポイント 25日移動平均
698.87ポイント 75日移動平均
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
691.00ポイント 30日夜間取引終値
690.50ポイント 一目均衡表・基準線
680.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
663.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.54ポイント ボリンジャーバンド2σ
634.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース