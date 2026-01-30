2月6日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて「たぬきときつね」を放送。※一部地域除く

人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決！芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介ときつね顔・チョコレートプラネット 長田庄平がリーダー！ダマしダマされ…勝つのはどっちだ!?

単純明快だけど、思わずダマされてしまう…そんないじわるゲームに挑戦するのは、化かし合いならお手の物…芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍。第二弾の今回はゴールデンで対決！だましの森の仙人（チョコレートプラネット 松尾駿）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのは、たぬき軍？それともきつね軍？

＜たぬき軍＞
山田涼介　※リーダー
朝日奈央　いとうあさこ　ウルフアロン　川本笑瑠（CUTIE STREET）　小杉竜一（ブラックマヨネーズ）　志田彩良　長谷川雅紀（錦鯉）

＜きつね軍＞
長田庄平（チョコレートプラネット）　※リーダー
池田美優　中島ひとみ　長谷川忍（シソンヌ）　原嘉孝（timelesz）　増田彩乃（CUTIE STREET）　みなみかわ　横澤夏子

＜だましの森の仙人＞
松尾駿（チョコレートプラネット）

＜ナレーター＞
宝鐘マリン

■収録を終えたMC3人のコメント

長田：今回はあれですよね、6時間スペシャルですよね？
山田：確かに収録時間はそれぐらい長かったけど楽しかった。
長田：マジで。めっちゃやりましたよ、新しいゲームもね。 
山田：新しいゲームも含めて、さらに家族で楽しんでいただけるゲームができたんじゃないかなって思いますけど。 

松尾：山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ。
山田：そうですね（笑）
長田：でも戦略とかがやっぱすごいから。 
山田：そうですね。
松尾：そういうゲームは強い。

長田：こっから新しいカードゲームとかいろんなゲーム出るんじゃないかぐらいに白熱しましたけど、
松尾：みんなでやってもらいたいですね。
長田：最後のゲームは、架空のことわざで相手チームを騙すみたいなやつとかは、俺らのネタをやってんのかなぐらい。
山田：うますぎました。 自然すぎた。
長田：もっとやりたいなっていうのはありました。
山田：あのカードをもう出して欲しいぐらい。 
あれもう家で友達とやりたいもん。それくらい面白い。
松尾：みんなが真似できるゲームがふんだんに入ってます。 

