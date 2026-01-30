山田涼介とチョコプラ長田がリーダー 人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決！勝つのはどっち!?
2月6日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて「たぬきときつね」を放送。※一部地域除く
人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決！芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介ときつね顔・チョコレートプラネット 長田庄平がリーダー！ダマしダマされ…勝つのはどっちだ!?
単純明快だけど、思わずダマされてしまう…そんないじわるゲームに挑戦するのは、化かし合いならお手の物…芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍。第二弾の今回はゴールデンで対決！だましの森の仙人（チョコレートプラネット 松尾駿）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのは、たぬき軍？それともきつね軍？
＜たぬき軍＞
山田涼介 ※リーダー
朝日奈央 いとうあさこ ウルフアロン 川本笑瑠（CUTIE STREET） 小杉竜一（ブラックマヨネーズ） 志田彩良 長谷川雅紀（錦鯉）
＜きつね軍＞
長田庄平（チョコレートプラネット） ※リーダー
池田美優 中島ひとみ 長谷川忍（シソンヌ） 原嘉孝（timelesz） 増田彩乃（CUTIE STREET） みなみかわ 横澤夏子
＜だましの森の仙人＞
松尾駿（チョコレートプラネット）
＜ナレーター＞
宝鐘マリン
■収録を終えたMC3人のコメント
長田：今回はあれですよね、6時間スペシャルですよね？
山田：確かに収録時間はそれぐらい長かったけど楽しかった。
長田：マジで。めっちゃやりましたよ、新しいゲームもね。
山田：新しいゲームも含めて、さらに家族で楽しんでいただけるゲームができたんじゃないかなって思いますけど。
松尾：山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ。
山田：そうですね（笑）
長田：でも戦略とかがやっぱすごいから。
山田：そうですね。
松尾：そういうゲームは強い。
長田：こっから新しいカードゲームとかいろんなゲーム出るんじゃないかぐらいに白熱しましたけど、
松尾：みんなでやってもらいたいですね。
長田：最後のゲームは、架空のことわざで相手チームを騙すみたいなやつとかは、俺らのネタをやってんのかなぐらい。
山田：うますぎました。 自然すぎた。
長田：もっとやりたいなっていうのはありました。
山田：あのカードをもう出して欲しいぐらい。
あれもう家で友達とやりたいもん。それくらい面白い。
松尾：みんなが真似できるゲームがふんだんに入ってます。
