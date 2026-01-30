ジェットコースターのように激しく順位が入れ替わる対局を制した。TEAM雷電・本田朋広（連盟）が1月29日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。終盤の満貫で逆転に成功し、大激戦を粘り勝ちした。

【映像】本田、大激戦を制した終盤の“劇的”満貫

この試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、本田の並びでスタート。東1局では松本に瑞原が5200点（供託2000点）を振り込むと、東2局では本田が8000点をツモアガリ、東3局では本田に岡田が8000点を放銃するも、東4局ではヤミテンで構えた岡田が、5筒を掴み8000点（供託1000点）を加点した。

南2局1本場では親の瑞原が6000オールの大物手でリーチ。岡田も追っかけリーチで応戦し、瑞原、岡田それぞれ2枚山のめくり合いがぼっ発した。すると、瑞原が9索を引き、18000点（＋300点、供託1000点）の加点に成功、瑞原はラス目だったが一気にトップ目に立った。しかし南2局2本場では岡田がリーチで仕掛けると、瑞原が一発で放銃。岡田は12000点（＋600点）を加点した。南3局は松本がリーチ・一発・ツモ・裏4の18000点をツモり、一気にトップ目に立つ。激しく入れ替わる順位に、熱血実況の日吉辰哉（連盟）は「今日は全員が攻めてくる！そんな麻雀！」とボルテージが上がる。

しかし南3局1本場からは4連続で流局。松本はテンパイ出来ず地味に点数を失っていくと、南4局5本場で親の本田はヤミテンで構えた。すると、岡田から8索がこぼれ、タンヤオ・ドラ4の満貫・12000点（＋1500点、供託4000点）を成就。これで本田がトップ目に立った。南4局6本場では瑞原が3800点をツモアガリし、ゲームセット。乱打戦を本田が制すと、視聴者は「ないす！！」「ともくん！！」などと歓喜の声を寄せた。

本田自身、久しぶりのトップ。手に汗握る対局を制したが、インタビューで本田は「もう、ずっと手に汗握ってました」と爽やかに笑った。対局前、チームは5位で＋114.2だった。本田が勝利したことで、200ポイント超が見えてきたが、ボーダー争いについて聞かれると、本田は「全然（安心という気持ちは）ないです。300以上離れないと怖いですね」とまだまだ気を引き締めて戦う構えだ。

最後に本田が「やっと勝てました。次、また間が空いちゃうと嫌なので、次も勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします」と雷電ユニバース（雷電ファンの呼称）に呼びかけると、「RMO！」「また勝ってくれ！」などの反響が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）4万800点/＋60.8

2着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）3万2000点/＋12.0

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）1万9300点/▲20.7

4着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）7900点/▲52.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）