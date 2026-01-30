『ダメな私に恋してください』10周年！ 深キョンから当時大ブレイク中だったイケメンも、キャストの今
数々の傑作ドラマを放送してきた“火10”枠で2016年1月期に放送されたのが、中原アヤの同名コミックを実写化した『ダメな私に恋してください』（TBS系）。“ダメ恋”の愛称でドラマファンから親しまれた本作の放送から10年。ラブコメディを彩ったキャスト陣の現在をまとめて紹介していこう！
【写真】『ダメ恋』10年前のキュンキュンが蘇る！ キャストの今を写真でイッキ見
■深田恭子
職なし、金なし、彼氏なしのヒロイン・柴田ミチコを演じていたのが、それまでも多数のドラマで主演やヒロイン役を務めてきた深田恭子。放送当時33歳だった彼女が貢ぎ体質の30歳女性を体現。抜群の存在感で実力派キャストとのコメディを織り成し、多くの視聴者の共感を得た。本作放送から2年後の2018年には『隣の家族は青く見える』（フジテレビ系）で主演を務めたほか、以降も『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）など数々のドラマに主演。2025年7月期には出演作『初恋DOGs』（TBS系）も放送された。
■ディーン・フジオカ
ミチコの元上司で喫茶店のマスターの黒沢歩を演じていたのは、2015年放送の連続テレビ小説『あさが来た』（NHK総合）の五代友厚役でブレイクしたディーン・フジオカ。朝ドラでは「五代ロス」を巻き起こしていた彼が、本作では元ヤンでドS気質だが面倒見の良いキャラクターを演じ、新境地を切り拓いた。放送から2年後には『モンテ・クリスト伯 ‐華麗なる復讐‐』（フジテレビ系）で単独主演を果たすと、2019年には「シャーロック・ホームズ」シリーズを原案にした月9ドラマ『シャーロック アントールドストーリーズ』（フジテレビ系）に主演。2025年には『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系）と『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）といった2本の出演作が放送された。2026年には出演作『映画 正直不動産』が劇場公開される。
